"С Кавказа бы не уехал": Емельяненко резко высказался в адрес Тактарова

Вадим Карасев

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко резко высказался в адрес Олега Тактарова – по его мнению, на Кавказе он бы числился в списка без вести пропавших.

В интервью Асланбеку Бадаеву Емельяненко заметил, что Тактаров – "даже не пенсионер, а списанный с пенсии гражданин".

"Я был очень удивлен, когда он давал интервью, кричал, что Кавказ, того генерала не хватает, этого, и тут он оттуда уехал. Что ж ты на территории самого Кавказа не говорил, что нужно сделать с кавказскими, кого завезти? Думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших. Он бы даже не уехал отсюда".

Тактаров ранее критиковал поведение молодых кавказцев и заявил, что ждет, пока их пересажают или они "перебьют друг друга". Актер и боец MMA заявил, что Емельяненко для него умер, а также назвал Хабиба Нурмагомедова "ваххабитом с Цумадинского района".

Как сообщал Ruposters, ранее Тактаров сравнил американских и российских полицейских, комментируя беспорядки в США.