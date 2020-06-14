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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на видео с извинениями актера

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на видео с извинениями актера
Сергей Ефремов

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с известным актером Михаилом Ефремовым, не намерена принимать извинения и материальную поддержку от предполагаемого виновника аварии.

Адвокат пострадавшей стороны рассказал в интервью Life Shot о том, что мирное урегулирование невозможно.

Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем – это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию [...] мы не примем"

Как сообщал Ruposters, спустя четыре дня после смертельной аварии Ефремов записал видео с извинениями. Он пообещал не "отмазываться" от уголовного преследования.

ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Ее водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило наличие в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест. Артисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии.

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По материалам: uposters.ru

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