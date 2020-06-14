Семья погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на видео с извинениями актера
Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с известным актером Михаилом Ефремовым, не намерена принимать извинения и материальную поддержку от предполагаемого виновника аварии.
Адвокат пострадавшей стороны рассказал в интервью Life Shot о том, что мирное урегулирование невозможно.
Как сообщал Ruposters, спустя четыре дня после смертельной аварии Ефремов записал видео с извинениями. Он пообещал не "отмазываться" от уголовного преследования.
ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Ее водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило наличие в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест. Артисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии.