Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее военными действиями

Вадим Карасев

Фото: Leah Millis / Reuters

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая является первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), пригрозила военными действиями против Южной Кореи, пишет Associated Press.

Влиятельная сестра северокорейского лидера в субботу, 13 июня, назвала Южную Корею «врагом», а также предупредила, что страна скоро увидит крах «бесполезного» Межкорейского отделения связи на границе. Она сказала, что вооруженные силы Северной Кореи определят, как ответить на пропагандистскую кампанию активистов, нацеленную на северокорейцев. «Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг. Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг», — заявила Ким Ё Чжон.

Резкая риторика Ким демонстрирует ее высокий статус в руководстве Северной Кореи. Ким Ё Чжон считается самой влиятельной женщиной в стране и ближайшим доверенным лицом ее брата. Государственные СМИ недавно подтвердили, что теперь она отвечает за отношения с Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран. Пхеньян заявил, что ему больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, так как действия властей Сеула привели «межкорейские отношения к конечной точке».