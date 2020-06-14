Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Синоптики предупредили москвичей об опасности второй волны тепла

Синоптики предупредили москвичей об опасности второй волны тепла

Синоптики предупредили москвичей об опасности второй волны тепла

На следующей неделе в Москве температура в среднем будет превышать климатическую норму и окажется более характерной для июля. Отклонение может негативно сказаться на некоторых людях, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На следующей неделе ожидается жаркая погода. Понедельник начнётся с повышенной температуры, днём будет +23…+26 градуса по Цельсию — эта температура выше нормы примерно на три градуса, и для середины июня это высокая температура. Начиная со вторника температурный фон днём — +28…+30 градусов по Цельсию, ночи будут тёплыми — +17…+20 градусов, что тоже является характеристикой очень тёплой летней погоды», — рассказал Вильфанд RT.

Специалист подчеркнул, что такой температурный фон больше характерен не для июня, а для июля. По его словам, погоду будет определять приближение дня летнего солнцестояния, когда солнечные лучи становятся наиболее насыщенными.

«Температура будет выше многолетних значений… примерно на пять-шесть градусов. Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста», — констатировал метеоролог.

 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Московские аэропорты изменят режим работы из-за репетиций парада Победы
Московские аэропорты изменят режим работы из-за репетиций парада
Президент Путин объяснил, зачем нужны поправки о пенсиях и социальной поддержке в Конституции
Президент Путин объяснил, зачем нужны поправки о пенсиях и социальной
Макрон объявил о первой победе над коронавирусом
Макрон объявил о первой победе над коронавирусом
Лунный день сегодня 14 июня 2020 года
Лунный день сегодня 14 июня 2020 года
Мнение: Власти Латвии отнюдь не собираются возвращать в школы русский язык
Мнение: Власти Латвии отнюдь не собираются возвращать в школы русский
Безработицу в США назвали вечной
Безработицу в США назвали вечной
Путин написал статью о Второй мировой войне
Путин написал статью о Второй мировой войне
За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США
За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США
Французская Полинезия откроет границы для туристов 15 июля
Французская Полинезия откроет границы для туристов 15 июля
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Музей толерантности объяснился по поводу объявления о вакансии для славян
Музей толерантности объяснился по поводу объявления о вакансии для

Топ на сегодня

Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в
В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном
В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Еще по теме

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптики прогнозируют аномально тёплую погоду в Москве на предстоящей неделе
На следующей неделе Москву и Подмосковье ожидают заморозки
Гидрометцентр: На следующей неделе в Москве резко похолодает