Синоптики предупредили москвичей об опасности второй волны тепла

Алексей Вольцев

На следующей неделе в Москве температура в среднем будет превышать климатическую норму и окажется более характерной для июля. Отклонение может негативно сказаться на некоторых людях, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На следующей неделе ожидается жаркая погода. Понедельник начнётся с повышенной температуры, днём будет +23…+26 градуса по Цельсию — эта температура выше нормы примерно на три градуса, и для середины июня это высокая температура. Начиная со вторника температурный фон днём — +28…+30 градусов по Цельсию, ночи будут тёплыми — +17…+20 градусов, что тоже является характеристикой очень тёплой летней погоды», — рассказал Вильфанд RT.

Специалист подчеркнул, что такой температурный фон больше характерен не для июня, а для июля. По его словам, погоду будет определять приближение дня летнего солнцестояния, когда солнечные лучи становятся наиболее насыщенными.

«Температура будет выше многолетних значений… примерно на пять-шесть градусов. Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста», — констатировал метеоролог.