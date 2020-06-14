Смерть чернокожего в американском городе привела к отставке главы полиции

Вадим Карасев

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку после смерти чернокожего горожанина Рэйшарда Брукса. Об этом сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс, передает издание Atlanta In Town.

По словам Боттомс, этот шаг позволит городу двигаться вперед и восстановить доверие во всех сообществах. Сама Шилдс продолжит работать в городской полиции в новой должности. Глава города также выразила соболезнования родственникам погибшего Брукса.

Афроамериканец Рэйшард Брукс заснул в автомобиле, который стоял на проезде и мешал другим. Полицейские попытались его задержать, но он оказал сопротивление и отобрал у них электрошокер. В ходе конфликта страж порядка выстрелил в мужчину, после чего того госпитализировали. Однако врачам спасти Брукса не удалось. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На фоне этого в Атланте начались протесты, сообщает CNN. Демонстранты требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.