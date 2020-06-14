СМИ: с Собчак разорвали контракт из-за ее шутки над детской историей Костюшкина

Вадим Карасев

38-летняя Ксения Собчак накануне попала в очередной скандал из-за своих слов о Стасе Костюшкине, поведавшем об изнасиловании в детстве. Из-за этого светская львица лишилась контракта с косметическим брендом Mixit, сообщает Super.

Накануне Стаса Костюшкина возмутило, как Ксения Собчак обыграла историю с его изнасилованием в очередном выпуске своего Youtube-шоу. "Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?" - заявила светская львица в ролике.



Костюшкин отреагировал на слова Собчак на своей странице в инстаграме. "Никогда не думал , что тема педофилии , которую я поднял , так же будет поднята, но только на смех Ксения Собчак. В страшное время мы живем!!! <...> Дело в том, что есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту. Это именно такая тема" - написал певец.



Вслед за этим в соцсетях поднялась волна возмущения из-за поступка Собчак. Многие посчитали, что светская львица посмеялась над историей с педофилией, за что должна понести наказание в виде лишения многомиллионных контрактов.

В результате косметический бренд Mixit принял решение прекратить сотрудничество с 38-летней Ксенией Собчак, сообщают СМИ.

"В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество", - цитирует источник представителей компании.

Напомним, страшный случай произошел со Стасом Костюшкиным у заброшенного завода пластполимеров в конце 70-х годов, когда он еще учился во втором классе. Мальчику было всего восемь лет.



"Мы впятером поехали на поле. Нам по восемь лет. Мы играем, а потом я вижу, что кто-то идет. Здоровый парень. Я сразу побежал в палисадник. Он, увидев меня, говорит: "Пацан, ты вернешься?". Я стою, мне безумно страшно. Я понимаю, что ничего хорошего не может быть", - рассказал певец в эфире YouTube-шоу "Алена, блин".

Увидев убегающего Стаса, мужчина попросил передать родителям друзей, где он их закопал. Испугавшись, что неизвестный убьет его приятелей, Костюшкин с трясущимися ногами вернулся обратно.

"Он говорит: "Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет. Я тогда еще пытался спрашивать, зачем он это делает", - признался Стас Костюшкин.

По словам Стаса Костюшкин, он до сих пор помнит, что от педофила пахло табаком. "Мне сейчас 48 лет, я ничего не забыл, я все помню. Мы тогда ушли и договорились никогда никому об этом не говорить", - поведал исполнитель.

Как писал NEWSTES, ранее Собчак послала Михаилу Ефремову "лучи поддержки", упрекнув россиян в лицемерии.