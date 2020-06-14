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Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.

В понедельник Ефремов, управляя внедорожником, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре столицы и врезался в фургон Lada. В результате ДТП погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет. Накануне Ефремов выступил с видеообращением на YouTube, в котором попросил прощения у семьи погибшего.

# Россия
По материалам: ria.ru

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