Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Анастасия Иванова

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.

В понедельник Ефремов, управляя внедорожником, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре столицы и врезался в фургон Lada. В результате ДТП погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет. Накануне Ефремов выступил с видеообращением на YouTube, в котором попросил прощения у семьи погибшего.