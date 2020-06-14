Спас пятерых детей, а сам потерял часть руки: 17-летнего курсанта наградили орденом "За мужество"

Лидия Мартынова

Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

17-летнего лицеиста из Днепропетровской области наградили орденом «За мужество III степени». Соответствующий указ появился на сайте президента Украины. Саша Гаркуша летом 2019 года в селе Пашена Балка спас пятерых детей, предотвратив трагедию на детской площадке. Увидев, что малыши подожгли неизвестно где найденную гранату, парень схватил боеприпас и хотел бросить его в безлюдное место. Но не успел — граната сдетонировала у него в руке. Саша закрыл собой детей, но сам сильно пострадал — получил множество ранений и лишился четырех пальцев на правой руке.

Несмотря на тяжелую травму и операции, Саша быстро восстановился. Уже в конце 2019 года он вернулся к учебе в Криворожском лицее. Новость о том, что Саша получил орден «За мужество» стала неожиданностью и для него самого, и для его отца Петра Гаркуши, который в 2014 году служил в разведбате в зоне АТО. Кстати, в день, когда случилось ЧП, именно отец первым оказал Саше помощь и тем самым спас ему жизнь.

Малышей с гранатой (среди них были и пятилетние) Саша увидел на улице, когда проходил мимо. Позже дети рассказали, что гранату на детскую площадку принес семиклассник, отец которого незадолго до этого вернулся из зоны боевых действий.

- Я увидел, как дети подожгли гранату, бросили ее на землю и смотрели, что будет дальше. Я понял: сейчас рванет, — рассказал «ФАКТАМ» Саша Гаркуша. — В военном лицее нам рассказывали, что в таких случаях граната взрывается за четыре секунды. Я подбежал, схватил гранату и хотел бросить ее в безлюдное место, чтобы никто не пострадал. Но успел только растолкать по сторонам детей и закрыть собой одну девочку. Граната взорвалась у меня в руке.

Помню сильный звон в ушах. Я ничего не видел, но почувствовал мощный толчок. Потом заметил, что на правой руке, в которой держал гранату, нет пальцев — их оторвало… Был как будто в трансе. Решил, что нужно идти домой. Но меня остановила односельчанка. Она бросилась оказывать первую помощь, пыталась забинтовать мою правую руку. А я тем временем левой достал из кармана брюк телефон и позвонил папе. Успел сказать ему, где нахожусь и что случилось. Он тут же прибежал. Увидел меня и куда-то ушел. Оказалось, бегал домой за аптечкой, которую привез из зоны АТО. Папа уколол мне сильное обезболивающее — буторфанол. Уже в реанимации я слышал, как врачи говорили, что папа, по сути, спас мне жизнь. Если бы он не сделал этот укол, меня бы могли не довезти до больницы… Появилось ощущение, будто мне разорвало кишечник. Посмотрев на живот, увидел, что мои кишки, извините, находятся снаружи. Меня как будто вывернуло наизнанку.

Низ живота у Саши разорвало осколком. Осколки были в руках, ногах, в голове… Сашу оперировали семь часов. Он пережил три клинические смерти. Затем еще полмесяца был в реанимации. Отец рассказывал, что как только Саша пришел в себя, он первым делом спросил, живы ли дети, которых он пытался спасти. Дети выжили. Позже их родители (кроме родителей мальчика, который и принес гранату) благодарили Сашу за его смелый поступок.

Саша рассказал «ФАКТАМ», что первые несколько недель мысль об инвалидности приводила его в отчаянье. Больше всего он боялся, что с такой травмой не сможет осуществить свою главную мечту — стать военным, как отец. В какой-то момент Саша даже думал о том, чтобы отключить себя от аппаратов. Но, к счастью, не сделал этого. Справиться с депрессией ему помогли родные, друзья и даже незнакомые люди, которые, узнав о его поступке, приходили в больницу.

- Они помогли мне понять, что жизнь продолжается и все мои мечты еще сбудутся, — говорит Саша. — На самом деле отсутствие четырех пальцев — не такая уж большая проблема. Руки-то у меня есть. И ноги. А это уже немаловажно.

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Выписавшись из больницы, Саша вернулся к учебе в военном лицее. Несмотря на то, что многое из учебной программы пропустил, он успел все наверстать и хорошо сдал зачеты и экзамены. Он по-прежнему мечтает стать военным, и сейчас готовится к поступлению в вуз. Правда, с этим возникли сложности — опять-таки из-за травмы.

- Так как Саша хочет стать военным, ему необходимо пройти комиссию в военкомате, — объяснил «ФАКТАМ» Петр Гаркуша. — В районном военкомате сын такую комиссию прошел. А вот в областном, к сожалению, нет. Причиной стало то, что у него нет четырех пальцев на правой руке. Нам сказали, что теперь ситуация может измениться только в том случае, если министр обороны после соответствующего ходатайства лично даст добро на то, чтобы Сашу пропустили дальше. Сын мечтает стать разведчиком, но сейчас решил поступать на военного психолога в Киевский национальный университет имени Шевченко. Для психолога травма руки уж точно не должна быть проблемой. К тому же Саша уже приловчился даже писать этой рукой. Сын хорошо учится и, думаю, без проблем сдаст ВНО (если оно, конечно, еще состоится). Но вот травма руки — это, как оказалось, серьезное препятствие. Очень надеюсь, что вопрос решится и мечта сына исполнится. Для Саши это очень важно.

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