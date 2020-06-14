США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину

Анастасия Иванова

Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.

Как отметил главный специалист бюро Роман Соколов, корабль появился через некоторое время после того, как аппарат начали разворачивать на позиции. В свою очередь, руководитель проекта "Витязь-Д" Сергей Лопсарь заявил, что самолеты Poseidon дважды в сутки облетали буксир "Фотий Крылов", с которого беспилотник спускался во впадину.