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США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину

США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.

Как отметил главный специалист бюро Роман Соколов, корабль появился через некоторое время после того, как аппарат начали разворачивать на позиции. В свою очередь, руководитель проекта "Витязь-Д" Сергей Лопсарь заявил, что самолеты Poseidon дважды в сутки облетали буксир "Фотий Крылов", с которого беспилотник спускался во впадину.

# Россия
По материалам: ria.ru

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