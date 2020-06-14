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Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонииФото: пресс-служба Таганского суда

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Он отметил, что в случае обвинительного приговора актер, вероятнее всего, будет отбывать срок в колонии-поселении. По словам Макиенко, большинство осужденных в них работает на территории исправительного учреждения, обычно в поле в местных совхозах. При этом артиста туда вряд ли отправят, подчеркнул полковник ФСИН.

«И лес он пилить не будет. Человек же на пенсии. Он может быть библиотекарем <...> Можно, конечно, вообще ничего не делать. Но от скуки ты сойдешь с ума», — отметил Макиенко. Он также добавил, что у актера будет возможность заказывать еду из ресторанов, поскольку телефоны у заключенных есть в доступе. Также Ефремов сможет выходить в сеть, однако все средства связи периодически необходимо сдавать.

Макиенко добавил, что актер сможет сделать ремонт в общежитии, а затем поселиться в съемной квартире в городе. При этом актер обязан будет продолжать работать в колонии.

Артисту также не запретят видеться с семьей, а при хорошем поведении у него будет шанс выйти на свободу досрочно, добавил собеседник издания.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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