Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Строительную компанию заподозрили в поставке кирпичей протестующим

Строительную компанию заподозрили в поставке кирпичей протестующим

Строительную компанию заподозрили в поставке кирпичей протестующимФото: Jeenah Moon / Reuters

Строительную компанию Acme Brick, входящую в инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, заподозрили в поддержке протестующих американцев путем поставки кирпичей. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в начале июня в Twitter появилось сообщение с обвинениями в адрес Acme Brick. В нем утверждалось, что поддоны с кирпичами этой компании были намеренно оставлены в местах беспорядков на улице в пригороде Далласа. Сообщение увидел директор по маркетингу компании Бритт Стоукс. Он отследил заказ и выяснил, что кирпичи доставили ассоциации домовладельцев для ремонта забора.

Информацию также подтвердила местная полиция, что не помешало распространению слухов в интернете. Вскоре похожие сообщения начали появляться и в других социальных сетях и СМИ. Через некоторое время о «таинственных» кирпичах рассказал Fox News. Подборка вирусных роликов о связи кирпичей и протестующих появилась в аккаунте Белого дома, однако была удалена после того, как пост просмотрели более миллиона раз.

В компании все обвинения отвергли. «Acme Brick занимается строительством, а не разрушением», — заявили там.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ожидании июля. Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений
В ожидании июля. Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений
В ДНР заявили, что силовики три раза за сутки нарушили перемирие
В ДНР заявили, что силовики три раза за сутки нарушили перемирие
Кондитеры рассказали, какие десерты безопасно заказывать в ресторане
Кондитеры рассказали, какие десерты безопасно заказывать в ресторане
Число новых компаний в России рекордно упало
Число новых компаний в России рекордно упало
Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Битва платьев: Елена Летучая против Нины Гомиашвили
Битва платьев: Елена Летучая против Нины Гомиашвили
Банковский роуминг отключён: отменены комиссии за переводы между регионами
Банковский роуминг отключён: отменены комиссии за переводы между
Пикетчики у посольства США в Риге выступили «против Covid-19 и „Флойд-19“»
Пикетчики у посольства США в Риге выступили «против Covid-19
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
И божество, и вдохновенье, согласно данным социологии
И божество, и вдохновенье, согласно данным социологии
Строительную компанию заподозрили в поставке кирпичей протестующим
Строительную компанию заподозрили в поставке кирпичей протестующим
В США объяснили, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
В США объяснили, почему у России есть основания опасаться вторжения

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

Berkshire увеличила долю в Apple, сократила в Wal-Mart
Томские учёные разработали кирпичи из золы
Mars хочет объединить Wrigley с подразделением по производству шоколада
Баффет выбыл из тройки богатейших людей мира