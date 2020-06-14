Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Вадим Карасев

Благодаря Таро-прогнозам каждый сможет приоткрыть завесу тайны и заглянуть в ближайшее будущее. В период с 15 по 21 июня удача будет на стороне тех, кто осмотрителен и не игнорирует знаков судьбы.

Старшие Арканы Таро следует толковать, исходя из реалий жизни и помня простое правило: каждая карта может по-новому заиграть в раскладах для разных людей. Советы не стоит воспринимать буквально или как призыв к действию. Каждый Аркан лишь указывает на возможные события, которые можно изменить, если вовремя свернуть с пути или отказаться от части своих планов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют изучить расклады и спланировать неделю таким образом, чтобы успех сам шел в руки.

Овен





По карте «Колесница» Овнов ждет активное начало недели. Аркан указывает на успехи в том случае, если Овны не станут медлить и приложат все силы для привлечения в жизнь благополучия и процветания.

«Луна» в раскладе говорит о неуверенности и сомнениях. В середине недели Овнам предстоит понять причину такого состояния и найти способ справиться с нервозностью. Аркан чаще всего указывает на необоснованные страхи, которые на поверку оказываются беспочвенными.

Карта «Иерофант» сулит Овнам новые знакомства и обретение полезных связей, а также покровителей, способных помочь в решении сложных вопросов или проблем. По этому Аркану конец недели пройдет успешно, если грамотно расставить приоритеты.

Телец





Согласно карте «Повешенный», Тельцам не стоит начинать неделю с попыток что-то изменить. Аркан указывает на проблемы, которые не получится устранить, если не найти причину, иначе время будет потрачено зря.

Аркан «Умеренность» в раскладе предвещает успех. По этой карте Тельцам стоит провести середину недели в размеренном темпе, чтобы не упустить знаки, указывающие путь к благополучию.

Карта «Мир» говорит о прекрасном завершении недели: проблемы разрешатся и не будет преград на пути к намеченной цели. По этому Аркану Тельцы смогут также найти необходимый компромисс и оставить разногласия за спиной.

Близнецы





Аркан «Император» обещает Близнецам перспективное начало недели. По этой карте есть возможность как подняться по карьерной лестнице, так и заслужить авторитет. Близнецам важно соблюдать правила и научиться находить компромиссные решения.

Карта «Смерть» сообщает о неизбежных переменах. Близнецам в середине июньской недели предстоит попрощаться с планами, утратившими актуальность. Также у них появится возможность разорвать отношения с теми, кто пытается жить за чужой счет и манипулировать.

«Сила» в раскладе на конец недели — карта готовности к борьбе. Оптимистичный настрой и желание приблизиться к желанной цели позволят Близнецам быстро сориентироваться и выбрать самый короткий путь к личной победе.

Рак





Аркан «Императрица» предвещает Ракам хорошее начало недели. По этой карте важно прислушиваться к своей интуиции, которая поможет принять верное решение и не оступиться, поддавшись на провокации.

Карта «Солнце» сулит успех: Раки в середине недели смогут как завершить сложные дела, так и начать что-то новое и увлекательное. Позитивная карта указывает на отсутствие препятствий и на период, когда успех сам идет в руки.

Карта «Маг» говорит о необходимости настойчиво и решительно добиваться поставленных целей. По этой карте Раки смогут не только преуспеть на выбранном поприще, но и заработать хорошую репутацию.

Лев





По карте «Смерть» Львам в начале недели предстоит смириться с тем, что очередной жизненный этап подходит к концу. Перемены неизбежны, и Львам не стоит печалиться по поводу отжившего прошлого. Наступает пора закладывать фундамент для новых побед и свершений.

«Иерофант» в раскладе — карта, указывающая Львам на необходимость расставить приоритеты перед началом работы. Хорошо составленный план позволит избежать проволочек и посвятить время действительно важным вещам.

В конце недели Львам нужно проявить разумную осторожность. Аркан «Дьявол» указывает на опасности и неприятности, которые могут произойти в том случае, если Львы будут потакать своим вредным привычкам.

Дева





Карта «Суд» указывает Девам на возможность отстоять свое право на спокойную жизнь. Аркан говорит о важности принятия взвешенных решений и противостояния напору со стороны.

Карта «Императрица» означает в раскладе мудрость и рост. По ней Девы смогут добиться успехов, если перестанут торопиться и хвататься за все дела разом. Размеренность и внимание к деталям позволят быстро завершить все, что было в планах.

Аркан «Мир» говорит о гармоничном завершении недели, когда препятствия исчезают и жизнь играет новыми красками. Совет карты — поступать по совести и не отказывать в помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Весы





Карта «Правосудие» открывает неделю и сулит Весам успехи, но лишь в том случае, если их поступки будут справедливыми. В случае промахов Весам придется проводить работу над ошибками, а значит, нужно быть бдительными и не соблазняться возможностью схалтурить.

Аркан «Влюбленные» всегда обозначает выбор, но не всегда он бывает прост. Весам в середине недели придется взвесить все плюсы и минусы, чтобы обойтись малыми жертвами и получить гораздо больше.

«Солнце» символизирует победу и успехи, и по этому Аркану Весы смогут завершить неделю на позитивной ноте. Карта говорит об удаче, которая будет сопровождать на каждом шагу, а значит, за выходные дни можно успеть больше, чем за целую неделю.

Скорпион





В начале недели по карте «Иерофант» Скорпионам предстоит не сразу рваться в бой, а сперва расставить приоритеты. Планирование поможет быстро разобраться с текущими делами и не тратить время на малозначительные задачи.

«Башня» в раскладе — карта неизбежных перемен. По ней Скорпионам предстоит столкнуться с проблемами, возникающими из-за переоценки своих сил. Совет карты — не витать в облаках и рационально подходить к решению возникающих вопросов.

Аркан «Колесница» говорит о находчивости и предприимчивости, которые помогут Скорпионам привлечь в жизнь позитивные перемены. Решительность и отказ от прокрастинации позволят быстро разобраться с насущными проблемами и прийти к прекрасным результатам.

Стрелец





Аркан «Смерть» сулит Стрельцам неизбежные перемены. По этой карте наступает пора попрощаться с тем, что готово уйти в прошлое, разорвать токсичные связи и найти путь, ведущий к благополучной жизни и новым успехам.

Карта «Суд» означает освобождение от неприятностей и токсичных людей. По этому Аркану Стрельцы смогут справиться с любыми трудностями и выстоять в борьбе с теми, кто пытается манипулировать или обманывать.

«Маг» — карта находчивости и лидерства. Стрельцы смогут взять контроль над обстоятельствами, проявить себя и достичь успехов благодаря креативному подходу к решению возникающих вопросов.

Козерог





По карте «Башня» Козероги в начале недели могут столкнуться с тем, что некоторые из планов рухнут. Такое положение дел не должно становиться причиной дурного настроения, ведь благодаря этим обстоятельствам Козероги смогут посвятить время новым перспективным делам.

Аркан «Колесо фортуны» сулит Козерогам круговорот событий, которые могут идти не по плану и застать врасплох. Совет карты — не торопиться с выводами, чтобы успеть сориентироваться и принять верные решения.

Согласно карте «Смерть», Козероги к выходным дням смогут попрощаться с отжившим прошлым. По этой карте Козероги стоят на пороге нового будущего, полного интересных и перспективных занятий. Отказ от перемен чреват застоем и отсутствием удачи.

Водолей





Аркан «Иерофант» открывает неделю, и по этой карте у Водолеев появляется шанс на перемены к лучшему. Совет карты — не цепляться за старые правила и ритуалы, а действовать по своему усмотрению и упорно продвигаться навстречу мечте.

«Мир» в раскладе — карта верного пути и достижения целей. По этому Аркану Водолеи смогут осуществить смелые идеи, найти свое место под солнцем и победить собственные слабости, мешающие развитию и привлечению благополучия.

Аркан «Правосудие» символизирует ясность и объективность. Водолеям предстоит завершить неделю с чистой совестью, чтобы позже не возвращаться к работе над ошибками.

Рыбы





«Правосудие» в раскладе для Рыб — карта, несущая в себе предупреждение. По ней нельзя сворачивать с намеченного пути и пытаться обмануть окружение. Честность и непредвзятость помогут справиться с трудностями и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Карта «Маг» сулит Рыбам головокружительные успехи, но для этого нужно будет поверить в себя и научиться пользоваться своими талантами. Креативный подход к решению возникающих вопросов сэкономит и силы, и время.

Аркан «Император» говорит о том, что Рыбы смогут преуспеть в деловой среде, если не станут отказываться от заманчивых перспектив. Честность и умение мудро руководить не дадут ошибиться.