"Тоже можем прожить". Посол РФ в США предположил будущее Договора СНВ

Алексей Вольцев

Россия прекрасно может прожить без Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако он остается единственным действующим договором по контролю вооружений, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, в России хотят определиться, в каком направлении США намерены двигаться в стратегической области.

"Мы видим, что архитектуры безопасности, соглашений по контролю вооружений сегодня практически нет. Остается исключительно ДСНВ, жить которому остается несколько месяцев", – сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что на данном этапе он не видит никаких позитивных сигналов в вопросе продления Договора. При этом такая ситуация не значит, что Россия не будет бороться за сохранение этого механизма, но "это и значит то, что мы должны спокойно воспринимать действия США".

"Мы прекрасно тоже можем прожить без СНВ, поскольку Россия – ответственное ядерное государство, которое проводит предсказуемую внешнюю политику в этой области", – подчеркнул Антонов.

Ранее США заявили, что раздумывают над продлением стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.