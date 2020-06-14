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Трамп захотел закончить «эру бесконечных войн»

Трамп захотел закончить «эру бесконечных войн»Фото: Mike Segar / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты. Трансляцию выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк ведет официальный YouTube-канал Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата состоит в обороне и решительной защите Америки от внешних врагов. «Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — сказал глава Белого дома.

Президент США отметил, что «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место». Он добавил, что в обязанности американских войск не входит разрешение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», — подытожил Трамп.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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