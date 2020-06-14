Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом

Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом

Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмомФото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Выступая перед выпускниками военной академии, президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла как фашизму, так и коммунизму. Трансляцию выступления вел официальный YouTube-канал Белого дома.

По словам американского лидера, такие выпускники академии, как генерал Дуайт Эйзенхауэр (34-й президент США с 1953 по 1961 год) и генерал Омар Брэдли привели Соединенные Штаты «к победе над зловещими нацистами и имперскими фашистами».

«Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма», — отметил Трамп во время выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

В мае в Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма. В День Победы в поздравительном сообщении было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминался.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
«Шведский путь» лечения Covid-19: инъекции морфина в домах престарелых
«Шведский путь» лечения Covid-19: инъекции морфина в домах престарелых
Фронтмен Muse Мэттью Беллами и его жена Элль Эванс стали родителями
Фронтмен Muse Мэттью Беллами и его жена Элль Эванс стали родителями
Оценен риск заключения Ефремова под стражу из-за видеобращения
Оценен риск заключения Ефремова под стражу из-за видеобращения
В Лондоне задержали более ста человек в ходе беспорядков
В Лондоне задержали более ста человек в ходе беспорядков
Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом
Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом
Ученый объяснил, как при создании вакцины от COVID-19 учтут его мутации
Ученый объяснил, как при создании вакцины от COVID-19 учтут его
Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
В России отменили банковский роуминг
В России отменили банковский роуминг
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
"С Кавказа бы не уехал": Емельяненко резко высказался в адрес Тактарова
"С Кавказа бы не уехал": Емельяненко резко высказался в адрес

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Порошенко: США выделяют Украине $500 млн на оружие и оборону
Трамп рассказал о «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете США