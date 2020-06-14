Турция станет эпицентром переговоров по Ливии и Сирии

Влада Некрасова

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу посетят сегодня, 14 июня, Анкару для переговоров со своими турецкими коллегами. Основная тема предстоящих консультаций руководств внешнеполитического и военного ведомств двух стран — ситуация в Ливии. Ожидается, что стороны также уделят внимание Сирии, где в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта, согласно российско-турецким договорённостям, в целом соблюдается режим прекращения огня.

Делегации «проведут консультации и обсудят координацию по региональным вопросам», говорится в распространённом МИД Турции заявлении, пишет в воскресенье издание Hürriyet Daily News.

Российский МИД подтвердил визит, заявив, что министры возглавят «межведомственную российскую делегацию» и что рабочая поездка Лаврова и Шойгу «соответствует договорённостям» между президентами России и Турции.

Анкара поддерживает международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа, формирования которого в последние недели отразили 14-месячный штурм Триполи со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. Его войска оттеснены от Триполи и после череды неудач на фронте ведут оборонительные бои в районе портового города Сирт, напоминает Hürriyet Daily News.

Турецкая государственная телекомпания TRT Haber заявила, что министры двух обсудят и ситуацию в Сирии.

Между тем министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также должен посетить Турцию 14 июня, сообщили дипломатические источники в Анкаре и Тегеране. Глава МИД Исламской Республики будет в Стамбуле 14—15 июня, уточняют в турецком внешнеполитическом ведомстве. «В ходе визита стороны обсудят все аспекты наших отношений и обменяются мнениями по региональным и международным вопросам», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Newstes, Египет ранее призвал к прекращению огня в Ливии начиная с понедельника, 8 июня, в рамках выдвинутой президентом крупнейшей арабской республики Абделем Фаттахом ас-Сиси инициативы. Другие поддерживающие командующего ЛНА Хафтара внешние силы, включая Россию, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, также приветствовали это предложение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, занявший сторону ПНС Сараджа, отверг мирный план Каира и высказался за продолжение военной кампании в североафриканской стране по «полной победы над Хафтаром».

В последние дни формирования ПНС продолжили наступление на Сирт и расположенную к югу от него авиабазу «Джуфра». «Теперь цель — захватить всю территорию Сирта. Это участки с нефтяными скважинами, это очень важно», — заявил ранее Эрдоган.