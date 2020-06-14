Твигги, Верушка, Кристи Бринкли, Джиа и еще 11 супермоделей прошлого века

Вадим Карасев

Продолжаем цикл материалов, посвященный супермоделям. Сегодня вспоминаем Дориан Ли, Сьюзи Паркер, Твигги, Верушку, Джерри Холл, Грейс Джонс, Кристи Бринкли, Дженис Дикинсон и других наиболее востребованных манекенщиц прошлого века, которые были в буквальном смысле лицами эпохи.

1940-е, Лиза Фонсагривс

Как-то раз в лифте 25-летняя Лиза повстречала фотографа Вилли Мэйволда, который предложил ей поработать моделью, вернее, поучаствовать в показе шляп. До этого уроженка Швеции увлекалась танцами и даже открыла свою собственную студию в Соединенных Штатах.





В итоге она все-таки выбрала карьеру модели. Звезда провела почти три десятилетия (карьера оказалась одной из самых долгих за всю историю индустрии) на вершине мира моды и снималась для обложек ведущих журналов, среди которых были Time и Vogue. Фонсагривс часто называют первой супермоделью в мире.

Лиза была музой и женой легендарного фотографа Ирвинга Пенна. Она дожила до 80 лет и скончалась 4 февраля 1992 года в Нью-Йорке. У нее осталось двое детей — дочь Миа Фонсагривс-Солоу и сын Том Пенн.

1940-е, Дориан Ли

Американку Дориан Ли считают одной из первых моделей, получивших широкую известность. Она отнесла свое портфолио в модельное агентство Гарри Коновера, когда ей было уже 27 лет. Даже низкий рост (он едва дотягивал до 165 см) не мешал ей подписывать контракт за контрактом.

Дориан дебютировала на обложке журнала Harper's Bazaar. Редактор издания Диана Вриленд и фотограф Луиза Даль-Вольф были потрясены, узнав, что у этой девушки с эффектными бровями уже двое детей, поскольку сочли, что ей не больше 19—20 лет.





По слухам, именно Дориан вдохновила молодого Трумэна Капоте на создание образа Холли Голайтли, которую потом сыграла Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани". Дориан была замужем пять раз и родила пятерых детей. Ли пережила двух из пяти своих детей (один из них покончил жизнь самоубийством) и умерла 7 июля 2008 года в возрасте 91 года в доме престарелых от болезни Альцгеймера.1940-е, Беттина Грациани

Беттина Грациани работала с Кристианом Диором, Пьером Бальменом, Жаком Фатом, но особые отношения ее связывали с Юбером де Живанши. Она была его музой и пресс-секретарем, именно она вдохновила дизайнера на создание аромата Amarige от Givenchy. Кутюрье назвал свою первую коллекцию в 1952 году в честь этой французской модели, а о блузе "Беттина" мечтала каждая модница пятидесятых.





На самом деле звезду звали Симон Мишлин Боден. Сценический псевдоним ей придумал дизайнер Жак Фат, сказав, что девушка по имени Симона уже есть среди его моделей. В 1950-х Беттину считали самой фотографируемой женщиной во Франции.

После короткого брака с фотографом Гилбертом Грациани она стала встречаться со сценаристом Питером Виртелем. Но самый громкий роман у Беттины был с бывшим супругом кинозвезды Риты Хейворт, Али Соломоном Ханом. Ради него Беттина оставила модельную карьеру. Однако счастливая семейная жизнь продлилась недолго, они попали в страшную автомобильную аварию. Али Хан погиб, а Беттина потеряла ребенка... Модель ушла из жизни в возрасте 89 лет весной 2015 года.

1950-е, Сьюзи Паркер

Сьюзи Паркер была младшей сестрой Дориан Ли. Именно Дориан привела ее в fashion-бизнес и, по слухам, завидовала юной модели, потому что та добилась на этом поприще большего успеха, чем она сама.





За свою десятилетнюю карьеру Паркер украшала десятки обложек журналов, рекламировала мировые косметические марки (Revlon), снималась в фильмах, таких как "Забавная мордашка" и "Сумеречная зона", а ливерпульская четверка Beatles называла ее именем песню, пусть и неизданную.

Звезда стала первой моделью, заработавшей 100 000 долларов в год (около миллиона долларов по нынешним меркам). Сьюзи Паркер была замужем трижды: в юности она сыграла свадьбу с одноклассником Чарльзом Рональдом Стэтоном (у них родилось двое детей), потом ее спутником жизни стал журналист Пьер де ла Саль, но этот брак продлился всего год. В 1960 году на съемках фильма "Круг обмана" звезда познакомилась с Брэдфордом Диллманом. Спустя три года пара сочеталась браком, который продолжался до самой смерти актрисы, то есть более 40 лет. Знаменитость родила еще троих детей: Дину, Чарли и Кристофера.

Паркер умерла в возрасте 70 лет в Калифорнии.

1950-е, Довима

Дороти Вирджиния Маргарет Джуба, более известная как Довима, была первой моделью, использовавшей псевдоним. Говорили, что у нее была самая тонкая талия среди всех манекенщиц 1950-х. Она сотрудничала с легендарным Ирвингом Пенном и с множеством культовых фотографов. Но ее самую известную фотографию сделал Ричард Аведон. На ней Довима позирует в длинном вечернем платье на арене цирка с парой слонов. Этот снимок, сделанный в парижском цирке в августе 1955 года, был продан за рекордные 1,15 миллиона долларов.





Довиму называли "Доллар в минуту", она была самой высокооплачиваемой моделью своего времени: на пике карьеры она получала 60 (в некоторых источниках — 75) долларов в час, в то время как большая часть топ-моделей довольствовалась ставкой в 25 долларов.

Довима завершила карьеру модели в 35 лет. После пробовала себя в роли актрисы и телеведущей, однако успехов не добилась. Она была замужем три раза: за банковским работником Джеком Голденом, сотрудником службы иммиграции Аланом Мюрреем (от него Довима родила дочь Эллисон, но после развода она лишилась опеки над девочкой) и Вестом Хеллингсвортом.

Звезда умерла от рака печени 3 мая 1990 года в возрасте 62 лет.

1960-е, Джин Шримптон

Джин Шримптон — легендарная английская модель 1960-х, которую называли девушкой с самым красивым в мире лицом. Звезда по прозвищу Креветка (производное от фамилии) шокировала общество, появляясь на публике без чулок и в ультракоротких платьях (в то время в светском обществе это расценивалось как неслыханная дерзость).





Она была музой лучших фотографов десятилетия и украшала десятки обложек (Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair, Glamour, и Elle), а еще Джин ввела моду на мини-юбки. В 1965 году она появилась на светском мероприятии в Австралии, посвященном скачкам на Кубок Мельбурна, в легкомысленном белом коротком платье от Colin Rolfe, юбка которого была на целых десять сантиметров выше колен. После этого многие девушки стали копировать ее образ.

В возрасте тридцати с небольшим лет Шримптон решает оставить модельную карьеру. В 1975 году она открыла небольшой антикварный магазин и отель, которыми до сих пор управляет.

С 1979 года она замужем за фотографом Майклом Коксом. Пара воспитывает сына Тадеуса.

1960-е, Твигги

Твигги была одной из первых fashion-икон. Лесли Хорнби (настоящее имя звезды) без преувеличения совершила революцию в модной индустрии. Образ андрогинной худой девочки-подростка с короткой стрижкой, который шел вразрез с общепринятыми стандартами красоты, стал символом 60-х. Она ушла на пенсию в 1970 году (в возрасте 21 года) после всего лишь четырех лет бурной карьеры. Потом Твигги сосредоточилась на игре в кино и выступлениях в качестве певицы.





В 1977 году она вышла замуж за актера Майкла Уитни, год спустя родила дочь Карли. Они были счастливы в браке, пока в 1983 году Майкл не умер от сердечного приступа. В 1988 году модель вышла замуж за актера Ли Лоусона, с которым живет до сих пор.

Сейчас Твигги 70 лет. Она по-прежнему ведет активный образ жизни: посещает светские мероприятия и пять сезонов подряд была судьей телешоу "Топ-модель по-американски".

1960-е, Верушка

Звезда родилась в Кенигсберге (ныне Калининград). Не только это связывает ее с Россией. Модель сама придумала себе псевдоним — Верушка.

Это ведь по-русски значит "маленькая Вера", да? Я решила стать русской. Подумала, что это смешно — быть такой длинной и называться маленькой, — так пишет она предисловии к своей книге.

Урожденная графиня Вера Готлибе Анна фон Лендорф сотрудничала с Сальвадором Дали, была любимой моделью Дианы Вриланд, тогдашнего главного редактора Vogue, работала с фотографами Ричардом Аведоном, Питером Бирдом и Ирвином Пенном и снималась для рекордного количества обложек глянца.

На пике своей карьеры немецкая модель зарабатывала более 10 000 долларов в день. Впрочем, успешна она была и как актриса. Верушка произвела фурор, появившись в пятиминутном эпизоде в фильме Микеланджело Антониони "Фотоувеличение". Ее можно увидеть в картинах "Казино Рояль", "Саломея", "Невеста" и "Цвет тела". Она ушла из fashion-бизнеса в 1975 году, но с тех пор снялась в нескольких рекламных кампаниях, в том числе летней коллекции 2018 года Acne Studios.





Сейчас Верушка живет одна со своими котами (детей у звезды нет) в небольшой квартире в Восточном Берлине.

1970-е, Джерри Холл

Карьера этой светловолосой девушки ростом 183 сантиметра началась после того, как она попалась на глаза французскому модельному агенту в 1975 году. Своему успеху Джерри обязана Хельмуту Ньютону, который сфотографировал ее для обложки Vogue. К 21 году Холл более сорока раз появлялась на обложках этого журнала.





Членство в знаменитом клубе Studio 54, съемки в "Бэтмене" Тима Бертона и роль в постановке "Автобусная остановка" — жизнь модели была очень насыщенной.

В конце 1970-х годов у Холл был роман с миллионером Робертом Сэнгстером, потом она обручилась с музыкантом Брайаном Ферри из группы Roxy Music, но в 1978 году оставила его ради лидера Rolling Stones Мика Джаггера. У Джаггера и Холл четыре общих ребенка: Элизабет Скарлетт, Джейм Лерой, Джорджия Мэй и Габриэль Люк. Но после слухов об измене музыканта пара развелась.

Сейчас звезда посвящает себя семье: уже пять лет она счастлива в браке с 89-летним миллиардером Рупертом Мердоком.

1970-е, Грейс Джонс

В 18 лет эта уроженка Ямайки переехала в Нью-Йорк, где ее и заметил агент. Джонс подписала контракт с модельным агентством Wilhelmina Modelling, перебралась в Париж и стала работать с Ивом Сен-Лораном, Клодом Монтана, Карлом Лагерфельдом, Джорджио Армани и Кензо Такада.

Джонс называли хамелеоном за ее умение кардинально менять образы для каждой фотосессии. Она была музой Энди Уорхола и музыкальным феноменом. Подписав контракт с лейблом Island Records, она стала работать с опытным продюсером Томом Молтоном. Записала дебютный диск "Портфолио" и десятки танцевальных хитов. Она выступала в культовых парижских и нью-йоркских клубах, а пластинка Nightclubbing 1981 года принесла ей мировую известность.





Сейчас ей 72 года и она до сих пор периодически выступает с концертами, демонстрируя всем, что по-прежнему находится в безупречной форме.

Грейс Джонс дважды была замужем. Первым супругом был продюсер Крис Стэнли, а вторым — телохранитель Атил Алтонбей. Однако оба брака закончились разводами. Модель воспитывает сына Паулу от модного фотографа и стилиста Жан-Поля Гуда.

1970-е, Беверли Джонсон

Джонсон попробовала свои силы в модельном бизнесе еще в колледже. В 1974 году она стала первой темнокожей женщиной, появившейся на обложке французского издания Elle, а потом и Vogue.





Считается, что это изменило идеал красоты в США и подвигло дизайнеров приглашать на кастинги афроамериканских моделей. Беверли Джонсон написала книгу, выпустила музыкальный альбом и снялась в десятках фильмов и сериалов. В прошлом году 66-летняя Беверли Джонсон стала одной из участниц фотопроекта Тины Барни. Американская художница сняла легендарную модель в рекламе помад Gucci.

Джонсон была дважды замужем: в 1971 она сыграла свадьбу с агентом по недвижимости Билли Поттером, а затем в 1977 году сказала "да" бизнесмену и музыкальному продюсеру Дэнни Симсу. Модель родила дочь, но спустя два года союз распался.

1970-е, Лорен Хаттон

В начале карьеры Лорен Хаттон столкнулась критикой из-за заметной щербинки между передними зубами. Первое время девушка даже пыталась маскировать ее, но в конце концов перестала стесняться и превратила в свою изюминку. В 1973 году Хаттон подписала контракт с Revlon на 250 000 долларов в год (по нынешним меркам это примерно 1,5 миллиона долларов). На тот момент это был самый крупный контракт в истории модной индустрии.





Она также появилась в фильмах "Бумажный лев", "Игрок" и "Американский жиголо".

В 2002 году звезда основала косметическую марку Lauren Hutton's Good Stuff и до сих пор иногда принимает участие в рекламных кампаниях. В 2008 году 65-летняя модель стала лицом Mango, а в 2011-м снялась для H&M.

Звезда ни разу не была замужем официально, детей у нее нет.

1980-е, Джиа Каранджи

Менее чем через год после переезда в Нью-Йорк из Филадельфии Каранджи уже стала любимицей фотографов: Франческо Скавулло, Марко Главиано и Ричарда Аведона. Модельную карьеру девушка начала в 17 лет и тут же попала под покровительство бывшей модели Вильгельмы Купер. А то, что было дальше, знают все, кто смотрел фильм "Джиа" с Анджелиной Джоли в главной роли. Девушка славилась своим импульсивным поведением и постоянной сменой настроения, могла запросто сорвать съемки или снималась в неадекватном состоянии.





Стало понятно, что модель подсела на наркотики и ей требуется лечение. На протяжении долгих лет модель пыталась избавиться от героиновой зависимости. В 1986 году у Джиа диагностировали СПИД. 18 ноября этого же года Джиа Каранджи умерла.

Модель ни разу не была замужем. В разные периоды жизни она встречалась с визажисткой Синди Линтер, а также коллегами по модельному бизнесу Джулией Фостер и, как говорят, с Дженис Дикинсон.

1980-е, Кристи Бринкли

Американская красавица со светлыми кудряшками, голубыми глазами и лучезарной улыбкой с обложек Sports Illustrated Swimsuit прославилась на рубеже десятилетий. Кристи в первый же день после подписания контракта с Eileen Ford получила три заказа на съемки в национальных рекламных кампаниях. За всю карьеру Бринкли появилась на более чем 500 обложках журналов и четверть века была бессменным лицом CoverGirl.





Кристи была замужем четыре раза. Ее первым супругом стал французский художник Жан-Франсуа Алло, потом звезда вышла за музыканта Билли Джоэла, затем была женой Ричарда Тобмена, последним мужем модели стал архитектор Питер Холси Кук. У Бринкли трое детей: дочери Алекса Рей Джоэл и Сэйлор Ли Бринкли Кук, а также сын Джек Пэрис Тобмен.

Сейчас звезде 66 лет и она по-прежнему принимает участие в съемках, смело позирует в бикини и делится своими секретами молодости. Кстати, ее дочь Сейлор Бринкли-Кук пошла по стопам знаменитой мамы и тоже пробует свои силы в fashion-бизнесе.

1980-е, Дженис Дикинсон

В то время наиболее востребованными были светловолосые голубоглазые модели, однако манекенщица Лорейн Бракко поверила в талант юной модели и познакомила ее с арт-директором парижского Vogue Питером Кнапом. Дженис Дикинсон блистала на обложках журналов и стала первой моделью в мире, чьи гонорары приблизились к суммам, которые получали звезды Голливуда.





Она была амбассадором Max Factor, Clairol и Revlon, музой для Версаче, Валентино, Келвина Клайна и Азедина Алайи.

После завершения карьеры звезда была судьей на "Топ-модель по-американски", потом выпустила шоу "Модельная школа ведьмы Дженис", а сейчас она руководит своим модельным агентством. 65-летняя Дикинсон до сих пор появляется на светских мероприятиях, участвует в фотосессиях и даже выходит на подиум.

Звезда была замужем три раза: за актером Роном Леви, за продюсером Саймоном Филдзом (у супругов есть сын Натан), за Альбертом Б. Герстоном и доктором Робертом Гернером. В прессе больше всего обсуждали ее бурный роман с Сильвестром Сталлоне.

Спустя несколько недель после первого свидания Дикинсон известила Сталлоне о своей беременности. Актер был безумно рад, ведь давно мечтал стать отцом. 23 февраля 1994 года Дикинсон родила дочь Саванну, однако выяснилось, что биологический отец не Сталлоне, а Майкл Бирнбаум, бывший бойфренд Дикинсон.