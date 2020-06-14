У Киркорова ответили на требование извиниться за ролик о десантнике-гее

Вадим Карасев

Филипп КиркоровФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров не будет извиняться за ролик о десантнике-гее. Об этом заявила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская, ее слова приводит Telegram-канал издания «Подъем».

Она пояснила, что видеоролик принадлежит не Киркорову — он выступал лишь в качестве актера. «Поэтому все вопросы, наверное, правильно адресовать каналу [СТС]», — ответила Успенская.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что представителям Киркорова не поступали официальные просьбы извиниться и удалить ролик.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в прошлом руководивший Воздушно-десантными войсками, рекомендовал Киркорову извиниться за юмористическое видео, где он изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу. Генерал-полковник считает, что исполнитель должен удалить видео с намеками на однополую связь десантников со всех площадок, иначе он рискует навлечь на себя гнев представителей этого рода войск.

Ролик является частью проекта #вмаскешоу канала СТС. Ранее в рамках этого проекта Киркоров изобразил пенис и спел «песню простаты», высмеяв передачу Елены Малышевой «Жить здорово!»