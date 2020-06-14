Учёные: коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Заражение коронавирусом увеличивает риск развития сахарного диабета, а у тех пациентов, у которых болезнь находится на ранних стадиях, возможны серьёзные осложнения. К таком выводу пришла объединённая группа учёных из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и некоторых других научных учреждений, специализирующихся на изучении диабета.

Результаты работы исследователей опубликованы в последнем выпуске американского медицинского журнала New England Journal of Medicine.

Как пишет ТАСС, учёные выявили взаимное влияние коронавируса и диабета. С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития серьёзных осложнений у больных COVID-19, вплоть до смертельных исходов. По статистике, отмечают специалисты, от 20 до 30 процентов умерших из-за коронавируса, страдали сахарным диабетом. С другой — вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая угрожающие жизни больных проявления, наблюдались у зараженных коронавирусом.

При этом исследователи отмечают, что пока не ясно, как вирус SARS-Cov-2, являющийся возбудителем COVID-19, осложняет течение диабета. Предполагается, что инфекция, попадая в организм, проникает не только в ткани лёгких, но также и в другие органы и системы человеческого организма, в том числе отвечающие за метаболизм глюкозы. Это провоцирует многочисленные дисфункции в механизме обмена сахаров, вызывая своего рода эндокринный хаос, подчёркивают эксперты.

«Полученные данные о взаимоотношениях диабета и коронавируса пока не позволяют ученым дать полный ответ о влиянии коронавируса на углеводный метаболизм. Мы пока не знаем, является ли эта манифестация (начальные проявления заболевания — прим. ред.) диабета первого и второго типов, либо это диабет совершенно нового типа, пока не изученного», — отмечает профессор метаболической хирургии Лондонского королевского колледжа Франческо Рубино.

Ранее академик РАН Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете» рассказал, что коронавирус может мутировать в более агрессивные формы. По его словам, это может повлиять на эффективность разрабатываемой от инфекции вакцины.