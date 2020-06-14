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Ученый объяснил, как при создании вакцины от COVID-19 учтут его мутации

Ученый объяснил, как при создании вакцины от COVID-19 учтут его мутации
Ученые могут учесть механизм мутаций COVID-19, в частности, грозящих появлением более агрессивных его форм, при создании вакцины, рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в интервью "Парламентской газете".

По его словам, последние научные работы по COVID-19 свидетельствуют, что мутация происходит у белкового рецептора вируса, а не его РНК. Это обычное явление, пояснил академик, и его могут учесть при создании вакцины.

"Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК, чтобы вакцина воздействовала именно на основу COVID-19 — на РНК", — сказал Пальцев.


Профессор добавил, что мутации вируса происходят по двум причинам.

# Россия
По материалам: ria.ru

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