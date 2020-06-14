Учёный предупредил об опасных мутациях коронавируса

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Учёные всего мира опасаются, что мутации COVID-19 будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Об этом «Парламентской газете» академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.

Ранее итальянские учёные заявили, что коронавирус стал ослабевать и мутировать. По словам Михаила Пальцева, это связано с тем, что постепенно вырабатывается коллективный иммунитет к вирусу.

«Из-за этого вирус сталкивается с некоторым вызовом, — сказал профессор. — вторая причина — природные условия. Наступило лето, в некоторых российских регионах оно довольно жаркое. Обычно в этот сезон у населения повышается иммунитет и снижается заболеваемость воздушно-капельными инфекциями».

Тем не менее, учёные не исключают, что дальнейшие мутации COVID-19 будут более агрессивными и неблагоприятными для людей. Эти мутации, отметил Пальцев, осложняют процесс создания вакцины от инфекции.

«Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор, — сообщил академик. — Это обычное явление для подобных вирусов. Учёные опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК, чтобы вакцина воздействовала именно на основу COVID-19, на РНК».