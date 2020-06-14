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Украинский журналист пожаловался на притеснения со стороны чернокожего

Украинский журналист пожаловался на притеснения со стороны чернокожего

Украинский журналист Михаил Комадовский пожаловался на преследовавшего его чернокожего протестующего. Тот пытался препятствовать работе корреспондента во время записи сюжета в Вашингтоне.

Комадовский написал в Twitter, что темнокожий чихал на его оборудование и устроил целое преследование. Журналист вызвал полицию, которая взяла его под защиту.

"Он не давал мне выйти в эфир и я перешел на другую точку съемки. Он называл меня "иностранцем". Затем он заявил, что полиция должна защищать его права, как американского гражданина, а не права "иностранца".

It was supposed to be an ordinary working day. I was preparing for my live hit for VOA Russian @GolosAmeriki, when out of the blue, a man started blocking my camera, aiming to stop me from going live without any explanation why. pic.twitter.com/9J2nPwvRmK

— Misha Komadovsky (@komadovsky) June 12, 2020

He refused to let me go live, and I moved to another spot. The man referred to me as a 'foreigner.' Then, he stated that the police had to protect his rights as an American citizen rather than mine as a 'foreigner.' pic.twitter.com/5fjYteL4Op

— Misha Komadovsky (@komadovsky) June 12, 2020

Комадовский подчеркнул, что его права должны защищаться так же, как и права темнокожих. В итоге ему удалось выйти в эфир при помощи правоохранительных органов, не дававших хулигану срывать эфир.

Масштабные протестные акции против полицейского произвола и расовой дискриминации в США начались после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний темнокожий Джордж Флойд скончался после жесткого задержания. Мирный протест быстро перерос в массовые беспорядки, бунты и мародерство, которые перекинулись и на другие города. В некоторых штатах мирный протест поддержали силовики. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а Евросоюз выступил на стороне мирных протестующих. Акции против расовой дискриминации стали проводить и в европейских городах, а журнал Time решил посвятить проблеме обложку очередного выпуска.

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По материалам: uposters.ru

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