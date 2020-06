Украинский журналист пожаловался на притеснения со стороны чернокожего

Вадим Карасев

Украинский журналист Михаил Комадовский пожаловался на преследовавшего его чернокожего протестующего. Тот пытался препятствовать работе корреспондента во время записи сюжета в Вашингтоне.

Комадовский написал в Twitter, что темнокожий чихал на его оборудование и устроил целое преследование. Журналист вызвал полицию, которая взяла его под защиту.

"Он не давал мне выйти в эфир и я перешел на другую точку съемки. Он называл меня "иностранцем". Затем он заявил, что полиция должна защищать его права, как американского гражданина, а не права "иностранца".

It was supposed to be an ordinary working day. I was preparing for my live hit for VOA Russian @GolosAmeriki, when out of the blue, a man started blocking my camera, aiming to stop me from going live without any explanation why. pic.twitter.com/9J2nPwvRmK

— Misha Komadovsky (@komadovsky) June 12, 2020

He refused to let me go live, and I moved to another spot. The man referred to me as a 'foreigner.' Then, he stated that the police had to protect his rights as an American citizen rather than mine as a 'foreigner.' pic.twitter.com/5fjYteL4Op

— Misha Komadovsky (@komadovsky) June 12, 2020

Комадовский подчеркнул, что его права должны защищаться так же, как и права темнокожих. В итоге ему удалось выйти в эфир при помощи правоохранительных органов, не дававших хулигану срывать эфир.

Масштабные протестные акции против полицейского произвола и расовой дискриминации в США начались после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний темнокожий Джордж Флойд скончался после жесткого задержания. Мирный протест быстро перерос в массовые беспорядки, бунты и мародерство, которые перекинулись и на другие города. В некоторых штатах мирный протест поддержали силовики. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а Евросоюз выступил на стороне мирных протестующих. Акции против расовой дискриминации стали проводить и в европейских городах, а журнал Time решил посвятить проблеме обложку очередного выпуска.