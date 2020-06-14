Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Белоруссию начала поступать нефть из США

В Белоруссию начала поступать нефть из СШАФото: Андрей Александров / РИА Новости

Нефть из США начала поступать на заводы в Белоруссии. Первая партия прибыла в четверг, 11 июня, на завод «Нафтан», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Представитель компании подтвердил, что в течение десяти дней предприятие получит всю закупленную американскую нефть, которая доставляется из порта Клайпеды по железной дороге.

Литовский государственный оператор железных дорог Lietuvos gelezinkeliai сообщал, что для перевозки потребуется 22-23 состава, каждый день отправлять будут по 120 цистерн.

В литовский порт танкер NS Captain прибыл из Техаса вечером 5 июня. На его борту находятся 77 тысяч тонн сырья. Это первые для республики поставки американской нефти. Ее стоимость стороны сделки не уточняли, однако посольство США в Литве утверждало, что контракт является конкурентоспособным, а также укрепляет независимость Белоруссии.

До этого министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, анонсировавший договор с США, указал, что он станет частью государственной политики по диверсификации поставок.

На фоне конфликта с Россией по поводу цен на нефть, начавшегося в конце прошлого года и приведшего к остановке поставок, Минск начал искать альтернативных партнеров. С начала года республика закупила нефть в Норвегии, Азербайджане и Саудовской Аравии, а также с поставками через порт Клайпеды получила российскую нефть. Одновременно Белоруссия ведет переговоры с Польшей о поставках нефти через ее морские терминалы по трубопроводу. Предположительно, речь идет о контракте именно с США.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Строительную компанию заподозрили в поставке кирпичей протестующим
Строительную компанию заподозрили в поставке кирпичей протестующим
В США объяснили, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
В США объяснили, почему у России есть основания опасаться вторжения
Польша “случайно” вторглась в Чехию
Польша “случайно” вторглась в Чехию
"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост губернатора ЕАО
"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост губернатора
Простые истины от Будды: как научиться контролировать себя и свою судьбу
Простые истины от Будды: как научиться контролировать себя и свою
В Белоруссию начала поступать нефть из США
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Украинский журналист пожаловался на притеснения со стороны чернокожего
Украинский журналист пожаловался на притеснения со стороны чернокожего
Жириновский предложил повысить минимальную зарплату
Жириновский предложил повысить минимальную зарплату
5 признаков того, что вы можете увидеть больше, чем другие
5 признаков того, что вы можете увидеть больше, чем другие
Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем
Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем
Трамп захотел закончить «эру бесконечных войн»
Трамп захотел закончить «эру бесконечных войн»
Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

Первый пошел. В Литву прибыл первый танкер с нефтью из США для Белоруссии
Названа дата прибытия норвежской нефти в Белоруссию
НПЗ в Белоруссии начал прием российской нефти из Литвы
Белоруссия получила норвежскую нефть