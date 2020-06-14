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В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым

В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.

Зеленский написал в своем Twitter, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал эту инициативу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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