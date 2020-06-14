В Госдуму внесён законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам

Вадим Карасев





Инициативная группа из шести депутатов, состоящих в партии ЛДПР, предлагает новым законопроектом упразднить принятые в 2016 году изменения в отдельных положениях законодательных актов Российской Федерации. А именно - №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Проще говоря, депутаты предлагают восстановить работающих пенсионеров России в правах на индексацию выплат.

По словам инициативной группы, данный ФЗ и запрет на индексацию пенсий трудящимся пенсионерам не дал результатов, на которые, видимо, рассчитывали в Госдуме в 2016 году. То есть, реальной экономии это не дало, уточняется в пояснительной записке. Даже наоборот – потребовались дополнительные трансферты в ПФР.

Итак, 10 июля документ, предлагающий вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров, был принят к рассмотрению председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Будем ждать, дойдёт ли законопроект до чтений.

Но, к слову сказать, именно с 1 июля индексацию кое-кому восстановят – пенсионерам, являющимися опекунами. Дело в том, что ранее страховые пенсии опекунов не индексировались вследствие того, что опекунство было приравнено к официальной работе. А значит, был доход, который автоматически делал пенсионера не нуждающимся в прибавке к пенсии., которую он заработал.

1 июля - не последняя дата в году, когда увеличат пенсии. С 1 августа на 9,1% будет проиндексирована накопительная часть.

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