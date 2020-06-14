В Киеве утонул ребенок: опубликовано видео с популярного столичного пляжа

Лидия Мартынова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 13 июня, в Киеве утонул ребенок. Трагедия произошла на одном из популярных пляжей в Оболонском районе столицы.

В Instagram dtp. kiev опубликовано видео, как на пляже «Африка» в районе станции метро Героев Днепра вытаскивают из воды тело мальчика.

Других подробностей пока нет.

На кадрах видно, что тело ребенка уже посинело. Вокруг собрались люди, а возле мальчика находятся сотрудники правоохранительных органов.

Видео 18+

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Напомним, в мае в Желтых Водах утонул 11-летний мальчик. А в Житомирской области во время отдыха в водоеме утонула семейная пара.

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