В Киеве утонул ребенок: опубликовано видео с популярного столичного пляжа
Сегодня, 04:14 Лидия Мартынова
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
В субботу, 13 июня, в Киеве утонул ребенок. Трагедия произошла на одном из популярных пляжей в Оболонском районе столицы.
В Instagram dtp. kiev опубликовано видео, как на пляже «Африка» в районе станции метро Героев Днепра вытаскивают из воды тело мальчика.
Других подробностей пока нет.
На кадрах видно, что тело ребенка уже посинело. Вокруг собрались люди, а возле мальчика находятся сотрудники правоохранительных органов.
Видео 18+
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Напомним, в мае в Желтых Водах утонул 11-летний мальчик. А в Житомирской области во время отдыха в водоеме утонула семейная пара.
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По материалам: fakty.ua