В Киеве заметили облака-предвестники торнадо
Сегодня, 05:21 Алексей Вольцев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
В субботу, 13 июня, жители Днепровского района Киева видели редкие облака, появление которых говорит о приближении смерча. На днях торнадо пронесся по Тернопольской области.
Фото в Facebook опубликовала журналист Анна Молчанова.
Она пишет, что облака Mammatus или вымеобразные облака характерны для США. Там их появление связывают с торнадо.
Еще одно фото непривычных для киевских широт облаков опубликовал Сергей Рыгованов.
Напомним, синоптики предупреждают, что в воскресенье, 14 июня на Украину надвигается циклон Octavi. В Киеве пройдет дождь с грозой, есть вероятность града и шквального ветра.838 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua