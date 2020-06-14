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В Киеве заметили облака-предвестники торнадо

В Киеве заметили облака-предвестники торнадо

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 13 июня, жители Днепровского района Киева видели редкие облака, появление которых говорит о приближении смерча. На днях торнадо пронесся по Тернопольской области.

Фото в Facebook опубликовала журналист Анна Молчанова.

Она пишет, что облака Mammatus или вымеобразные облака характерны для США. Там их появление связывают с торнадо.

Еще одно фото непривычных для киевских широт облаков опубликовал Сергей Рыгованов.

Напомним, синоптики предупреждают, что в воскресенье, 14 июня на Украину надвигается циклон Octavi. В Киеве пройдет дождь с грозой, есть вероятность града и шквального ветра.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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