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В Латвии ликуют, что смогут жёстче бороться с «российской пропагандой»

В Латвии ликуют, что смогут жёстче бороться с «российской пропагандой»

Председатель латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш заявил, что Сейм страны существенно расширил полномочия этого органа по «борьбе с враждебным контентом», пишет Tvnet.lv.

Напомним, что на этой неделе Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к законодательству, предусматривающие, что количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) в республике будет увеличено, тем самым доля вещания на русском сокращена. Также предусматривается, что в основное предложение телеканалов будет запрещено включать программы, в отношении которых в течение последних трех лет NEPLP принимал решения о запрете ретрансляции.

«Поправки станут поворотной точкой в борьбе с российской пропагандой, так как расширены возможности нашего совета проверять истинных выгодоприобретателей СМИ. В результате NEPLP получит более мощное оружие», — заявил Ивар Аболиньш.

Поправки к закону предусматривают, что при оценке информации об истинном выгодоприобретателе NEPLP необходимо будет учитывать несколько критериев — например, «угрожает ли он национальной безопасности и общественному порядку», «состоит ли в антиправительственной или преступной организации».

NEPLP также должен будет принять во внимание, «распространяются ли на истинного выгодоприобретателя международные или национальные санкции, имеет ли он судимости за преступления против человечества, военные преступления, геноцид, преступления, связанные с терроризмом, и преступления против государства.

Новый закон предусматривает, что с «учетом доступной NEPLP информации, а также данных, предоставленных компетентными органами об истинном выгодоприобретателе, совет сможет принимать решения об аннулировании разрешений на вещание или ретрансляцию».

Напомним, что за последние годы латвийский Национальный совет по электронным СМИ неоднократно принимал решение об отключении российских телеканалов, усматривая в их содержании «пропагандистский» и «враждебный» контент.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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