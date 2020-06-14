В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях

Влада Некрасова

Столкновения между демонстрантами и армией в Триполи на севере Ливана привели к ранениям более 80 человек, включая двадцать военнослужащих, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Демонстрации во втором по величине городе Ливана третий день подряд перерастают в погромы и столкновения со стражами порядка и армией.

Участники волнений продолжают выходить на улицы, протестуя против ухудшения экономической ситуации в стране, действий правительства, нищеты и голода.

"В столкновениях вчера пострадали более 80 человек, включая двадцать военнослужащих", - пишет агентство.

Столкновения начались на площади Нур и в районе Таббана после того, как демонстранты начали громить магазины, частные и государственные учреждения. Несколько торговых рядов были сожжены после того, как их забросали бутылками с зажигательной смесью.