В Минздраве заявили, что Киев и еще 10 областей не могут перейти на новый этап смягчения карантина

Алексей Вольцев

По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей Украины, говорится в сообщении Министерства здравоохранения.В частности, для дальнейшего ослабления карантинных ограничений в регионах необходимо, чтобы количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составляло менее 12 на 100 тысяч населения.На сегодня показатель инцидентности составляет: Киев - 16,38, Винницкая область - 16,64, Волынская область - 33,55, Житомирская область - 13,58, Закарпатская область - 24,73, Ивано-Франковская область - 12,14, Львовская область - 26,92, Ривненская область - 25,59, Тернопольская область - 14,64, Черновицкая область - 30,74, Черниговская область - 13,23.