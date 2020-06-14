В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
В парламенте Молдавии партии, формирующие правящую коалицию (Демпартия и Партия социалистов), обратились к правительству с просьбой вернуть ряд ограничений и обязать население носить защитные маски в общественных местах. Данные меры, считают парламентарии, актуальны в условиях новой волны пандемии, когда распространение заболевания в сутки достигло более трехсот случаев.
При этом парламентское большинство выразило полную поддержку властям по осуществлению антикризисных действий при условии, что режим чрезвычайного положения продлен не будет.
По словам главы правительства, налогово-бюджетный сектор постепенно оправляется после кризиса, а правительство делает все возможное, чтобы справиться с этой ситуацией.
Премьер подчеркнул, что в сложной эпидемиологической ситуации многое зависит от сознательности граждан.
Напомним, в конце недели Кику объявил, что до 30 июня будут сняты ограничения на экономическую деятельность, введенные в связи с коронавирусной пандемией. Премьер назвал это вынужденной мерой, «поскольку людям нужно зарабатывать деньги на жизнь». По его словам, у правительства нет денег продолжать карантин, но при других обстоятельствах его следовало бы продлить.
ИА Newstes сообщало, что власти Молдавии могут вновь отправить бюджетников в вынужденный отпуск, а общественный транспорт прекратить возобновленную недавно работу.
Тем не менее, говорит глава государства, ситуация с пандемией Covid-19 «сложная, но контролируемая», поэтому страна не будет возвращаться в карантин.