В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов

Анастасия Иванова

В парламенте Молдавии партии, формирующие правящую коалицию (Демпартия и Партия социалистов), обратились к правительству с просьбой вернуть ряд ограничений и обязать население носить защитные маски в общественных местах. Данные меры, считают парламентарии, актуальны в условиях новой волны пандемии, когда распространение заболевания в сутки достигло более трехсот случаев.

«Необходимо также активнее привлекать представителей органов правопорядка для мониторинга мест массового скопления людей», — считают депутаты.

При этом парламентское большинство выразило полную поддержку властям по осуществлению антикризисных действий при условии, что режим чрезвычайного положения продлен не будет.

«Кабинет министров в настоящее время внимательно анализирует положение дел в стране и готовит пакет предложений, которые в свою очередь не отразятся на экономике в целом и сфере предпринимательства в частности», — заверил премьер-министр Ион Кику.

По словам главы правительства, налогово-бюджетный сектор постепенно оправляется после кризиса, а правительство делает все возможное, чтобы справиться с этой ситуацией.

Премьер подчеркнул, что в сложной эпидемиологической ситуации многое зависит от сознательности граждан.

«Эпидемия еще не прошла. Тем, у кого есть такая возможность — оставаться дома! Если такой возможности нет, стараться избегать мест массового скопления людей, а в случае проявления первых признаков инфекции, незамедлительно обратиться за консультацией к семейному врачу. Важно проявить ответственность, заботиться о своем здоровье, а значит носить защитные маски, перчатки и пользоваться антисептиками. Только все вместе, проявив солидарность, мы сможем одолеть опасный вирус», — заключил Ион Кику.

Напомним, в конце недели Кику объявил, что до 30 июня будут сняты ограничения на экономическую деятельность, введенные в связи с коронавирусной пандемией. Премьер назвал это вынужденной мерой, «поскольку людям нужно зарабатывать деньги на жизнь». По его словам, у правительства нет денег продолжать карантин, но при других обстоятельствах его следовало бы продлить.

ИА Newstes сообщало, что власти Молдавии могут вновь отправить бюджетников в вынужденный отпуск, а общественный транспорт прекратить возобновленную недавно работу.

«Почему у нас так много новых случаев? Потому что были сняты ограничения, потому что молдаване игнорируют советы врачей, потому что они ездят в маршрутках словно шпроты в банках. Если в маршрутке 14 посадочных мест, то в нее забьется 40 человек — один на другом», — заявил президент РМ Игорь Додон.

Тем не менее, говорит глава государства, ситуация с пандемией Covid-19 «сложная, но контролируемая», поэтому страна не будет возвращаться в карантин.