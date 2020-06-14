В ожидании июля. Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений

Влада Некрасова

Решения по отмене ряда ограничений в Москве, "в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовых мероприятий, "уйдут уже на июль месяц".

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1", комментируя время принятия решений по возможной дальнейшей отмене ограничений в городе.

"Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться", – заявил градоначальник.

Сергей Собянин подчеркнул, что все последующие разрешения "связаны с тем, какая ситуация будет".

"Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и соответственно все больше и больше возвращаться к нормальной жизни", – пояснил он.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Собянин назвал самый тяжелый период борьбы с коронавирусом.