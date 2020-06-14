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В России отменили банковский роуминг

В России отменили банковский роуминг
Российским банкам с 14 июня запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации, соответствующий закон вступил в силу в воскресенье.

В середине декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга, то есть комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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