В России отменили банковский роуминг

Анастасия Иванова

Российским банкам с 14 июня запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации, соответствующий закон вступил в силу в воскресенье.

В середине декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга, то есть комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.