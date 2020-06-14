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В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд

В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии впервые превысило 4 тысячи за сутки, сообщает министерство здравоохранения королевства.

По данным министерства, за последние сутки в королевстве были выявлены 4233 новых зараженных, что является суточным рекордом. Всего в Саудовской Аравии зафиксирован 127 541 случай заражения COVID-19, выздоровели 84 720 человек, скончались 972.

# В мире
По материалам: ria.ru

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