В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд

Влада Некрасова

Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии впервые превысило 4 тысячи за сутки, сообщает министерство здравоохранения королевства.

По данным министерства, за последние сутки в королевстве были выявлены 4233 новых зараженных, что является суточным рекордом. Всего в Саудовской Аравии зафиксирован 127 541 случай заражения COVID-19, выздоровели 84 720 человек, скончались 972.