В США объяснили, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

Вадим Карасев

Американский публицист Питер Сучиу в своей статье для National Interest объяснил усиление армии и флота России опасением вторжения НАТО. Хотя на Западе это звучит странно, у Москвы действительно есть основания обороняться, считает автор.

Опасения России исторически обоснованы: за последние несколько веков Россия не раз подвергалась нападениям Польши, Швеции, Франции и Германии. Более того, даже США вторгались в страну — речь идет об иностранной интервенции 1918 года, в которой принимали участие американцы.



После распада СССР Россия стала более уязвимой, так как страны, входившие ранее в Союз, стали членами НАТО. В пример публицист приводит Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию и Румынию.

Поэтому нет ничего удивительного, что сейчас Россия усиливают армию и флот, показывает новые танки типа "Арматы" и регулярно проводит учения.

"Такая военная техника может рассматриваться не как наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, гарантирующее, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада", — пишет Сучиу.

Стоит отметить, что на Западе доминирует другая точка зрения, согласно которой НАТО усиливается, опасаясь "агрессии" со стороны России.



