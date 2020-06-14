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Ведический праздник Митхуна-Санкранти: Солнце переходит в созвездие Близнецов

Ведический праздник Митхуна-Санкранти: Солнце переходит в созвездие Близнецов

Этот праздник в ведическом учении является очень важным. Известно, что Солнце проходит всего двенадцать Знаков Зодиака, и на каждый такой переход приходится празднование Сурья-Санкранти. Переход в Знак Близнецов — не исключение.


В лунном календаре эти сутки обозначены как неблагоприятные. Праздник Митхуна-Санкранти связан с Солнцем и тоже указывает на то, что праздничный день будет далеко не самым простым. Это еще один повод быть осторожнее.

Смысл праздника

Санкранти с санскрита переводится как «переход Солнца». Каждый из двенадцати переходов Солнца в новое Зодиакальное созвездие имеет свое собственное название. Перед в Знак Близнецов называется Митхуна-Санкранти.

Каждый год смена положения Солнца относительно Знаков Зодиака происходит в разное время. В 2020 году его переход в Близнецы произойдет 14 июня. Стоит сразу отметить, что хоть это и праздничный день, но он является неблагоприятным во многих своих аспектах.

Считается, что в любой праздник Санкранти, а в частности и в Митхуна-Санкранти, нельзя начинать новых дел. Не стоит заниматься работой, совершать покупки, планировать что-то долгосрочное. В этот день людям следует фокусироваться на внутреннем мире.


Традиции Митхуна-Санкранти

14 июня 2020 года можно смело заниматься духовными практиками. Полезно будет медитировать, молиться. Считается, что негативная фаза начинается за шесть часов до перехода Солнца и заканчивается по прошествии шести часов после. В 2020 году переход в Знак Близнецов произойдет в 21:23 по московскому времени. Это означает, что примерно с 3 часов дня 14 июня и до 3 часов ночи 15 июня не стоит фокусировать мысли на чем-то материальном.

В это время не стоит начинать ничего важного. Полезно будет сделать небольшую уборку, подготовив дом для встречи нового Знака Зодиака. Также можно выбросить лишний хлам и избавиться от мусора в целом.

Не стоит знакомиться с новыми людьми, активно общаться с незнакомцами. Также в этот день лучше не отправляться в дальнюю дорогу: считается, что это может принести много проблем.

Самое лучшее, что можно сделать в этот день, — это помочь кому-то из близких, сделать пожертвование, оказать помощь нуждающимся. Такой поступок точно пойдет на пользу любому человеку, поможет очистить карму и сделать жизнь лучше.

В этот раз Санкранти выпадает на воскресенье, поэтому будет больше возможностей сфокусироваться на духовных проблемах, забыв о работе и делах. Важно абстрагироваться от негативных мыслей и устремить их поток в позитивную сторону.

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По материалам: dailyhoro.ru

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