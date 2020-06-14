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Виктория Боня заявила о «спасении души» Ефремова после смертельного ДТП

Виктория Боня заявила о «спасении души» Ефремова после смертельного ДТПВиктория Боня Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня заявила, что погибший в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, пожертвовал своей жизнью ради спасения души актера. Об этом она сказала в своем Instagram-аккаунте, передает РИА Новости.

«Я посмотрела на него [Сергея Захарова] он такой светлый! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает», — отметила телеведущая. Она выразила надежду на то, что актеру хватит мудрости понять, что Захаров «пришел его спасти».

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.

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По материалам: lenta.ru

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