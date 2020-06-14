Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин

Алексей Вольцев

Визит российской делегации в Турцию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу отменён. Как сообщили в МИД Турции, визит был запланирован на воскресенье, 14 июня, и теперь отложен на неопределённый срок, передаёт турецкое государственное информагентство Anadolu.

Причина переноса рабочей поездки глав МИД и Минобороны РФ в Анкару не уточняется.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что глава МИД Мевлют Чавушоглу ранее в воскресенье провёл телефонный разговор с Сергеем Лавровым. По итогам беседы стороны условились «контакты и переговоры между заместителями министров двух стран продолжить, а министерские переговоры провести позднее», указали в МИД Турции.

Как сообщало ИА Newstes, основной темой отложенных консультаций руководств внешнеполитического и военного ведомств двух стран должна была стать ситуация в Ливии. Ожидалось, что стороны также уделят внимание Сирии, где в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта, согласно российско-турецким договорённостям, в целом соблюдается режим прекращения огня. Делегации «проведут консультации и обсудят координацию по региональным вопросам», говорилось в распространённом МИД Турции заявлении. Российский МИД ранее также подтвердил визит, заявив, что министры возглавят «межведомственную российскую делегацию» и что рабочая поездка Лаврова и Шойгу «соответствует договорённостям» между президентами России и Турции.