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Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Число умерших от коронавируса во Франции составило 29 407: в больницах за сутки скончались девять человек, сообщается на сайте правительства страны.

Накануне сообщалось о 29 398 умерших.

Число скончавшихся в больницах достигло 19 023. Данные о смертях, зарегистрированных в социальных и медико-социальных учреждениях, должны быть обновлены 16 июня, сообщало ранее министерство здравоохранения Франции.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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