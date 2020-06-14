Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем

Анастасия Иванова

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы республики в порядке самовыдвижения, сообщает пресс-служба главы региона.

Николаев объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чувашской республики на предстоящих выборах во время рабочего совещания с районами и городами республики в субботу, 13 июня.

"Я принял решение для себя участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Очень надеюсь, что такая форма участия в выборах позволит максимально объединить все конструктивные силы Чувашской республики, в том числе политические партии. И мы вместе с вами сможем сделать много важных дел и быстро изменить ситуацию в республике", - цитирует пресс-служба слова Николаева.

Ранее сообщалось, что депутаты Госсовета Чувашии приняли решение о проведении выборов главы республики 13 сентября 2020 года.

Владимир Путин 29 января отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен Николаев.