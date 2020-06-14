«Высоты Трампа»: в Израиле создают поселение в честь президента США

Лидия Мартынова

Израиль приступает к реализации практических шагов по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа. Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, такой объект будет открыт на Голанских высотах и будет называться Рамат-Трамп, что в переводе с иврита означает Высоты Трампа.

Церемония закладки поселения состоялась в июне прошлого года в присутствии посла США в Израиле Дэвида Фридмана.

«Благодарю премьер-министра Нетаньяху и Государство Израиль за эту большую честь!» — написал тогда Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, решение присвоить название поселению на Голанских высотах имя действующего президента США было принято господином Нетаньяху в апреле 2019 года, месяц спустя после того, как Дональд Трамп подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. До этого США уже признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда свое посольство.