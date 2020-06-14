Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США

За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США

За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из СШАФото: Юрий Смитюк / ТАСС

Армия США пыталась следить за погружением российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, рассказали в эфире телеканала «Звезда» представители конструкторского бюро «Рубин» и Фонда перспективных исследований. Выдержки из их монологов приводит РИА Новости.

По словам главного специалиста «Рубина» Романа Соколова, за погружением «Витязя» наблюдали американский крейсер и разведывательные самолеты.

Руководитель проекта «Витязь-Д» Сергей Лопсарь в свою очередь заявил, что американские самолеты Poseidon облетали буксир «Фотий Крылов», с которого был спущен аппарат, дважды в сутки. В сюжете телеканала при этом было отмечено, что к моменту появления крейсера и самолетов «Витязь» уже был спущен под воду.

Спуск глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину впервые был произведен в мае. Аппарат достиг дна и зафиксировал глубину — 10028 метров. Предположительно, это первая успешная попытка достижения дна Марианской впадины.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Московские аэропорты изменят режим работы из-за репетиций парада Победы
Московские аэропорты изменят режим работы из-за репетиций парада
Президент Путин объяснил, зачем нужны поправки о пенсиях и социальной поддержке в Конституции
Президент Путин объяснил, зачем нужны поправки о пенсиях и социальной
Макрон объявил о первой победе над коронавирусом
Макрон объявил о первой победе над коронавирусом
Лунный день сегодня 14 июня 2020 года
Лунный день сегодня 14 июня 2020 года
Мнение: Власти Латвии отнюдь не собираются возвращать в школы русский язык
Мнение: Власти Латвии отнюдь не собираются возвращать в школы русский
Безработицу в США назвали вечной
Безработицу в США назвали вечной
Путин написал статью о Второй мировой войне
Путин написал статью о Второй мировой войне
За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США
За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США
Французская Полинезия откроет границы для туристов 15 июля
Французская Полинезия откроет границы для туристов 15 июля
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Музей толерантности объяснился по поводу объявления о вакансии для славян
Музей толерантности объяснился по поводу объявления о вакансии для

Топ на сегодня

Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в
В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном
В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Еще по теме

США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину
Русский флаг установят на дне Марианской впадины
"Витязь" потерпел 4-е поражение подряд в "регулярке" КХЛ, уступив "Магнитке"