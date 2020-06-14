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За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных

За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
Свыше 5 тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 56 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5003 человек", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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