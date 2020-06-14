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Заговоры для мам: от детского испуга, от бессонницы у ребенка, на материнскую защиту

Заговоры для мам: от детского испуга, от бессонницы у ребенка, на материнскую защиту

Каждая мать желает счастья своему малышу и стремится оградить его от любых неприятностей. С помощью сильных и безвредных заговоров можно справиться и с детскими страхами, и с бессонницей, а также поставить на любимое чадо сильную защиту.


Во все времена матери пользовались множеством способов для защиты своих детей. Это были и обережная вышивка, и талисманы, и молитвы, и заговоры. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать, как уберечь детей от испугов, ночных кошмаров и бессонницы, а также поставить сильную защиту на малышей, которые сами пока еще не могут противостоять завистникам и недоброжелателями.

Защитный заговор от детских испугов

Испуги в детском возрасте довольно опасны, ведь сильное эмоциональное потрясение в будущем может не лучшим образом повлиять на характер ребенка. Уберечь любимое чадо от страхов поможет простой заговор. Его читают над спящим ребенком, поглаживая его по голове:

«Спит мое чадо, драгоценность моя. Защиту на тебя, (имя), накладываю, от испуга закрываю, материнские крылья расправляю. Любовью своей тебя заклинаю: будь, дитятко мое, смелым, не убоись ничего, не испугайся никого. Стану твой сон охранять, жизнь оберегать».

Заговор от детской бессонницы


Справиться с ночными капризами и укладывать ребенка спать без скандалов поможет заговор на крепкий и спокойный сон. Во время вечернего купания ребенка поливают водой и нашептывают:

«Как вода с гуся грязь смывает, чисты перышки оставляет, так и я своего/свою (имя) намою, страхи и неприятности смою. Водица стекает, сон крепкий навевает. Станет мой/моя (имя) сладко спать, добрые сны видеть, с улыбкой просыпаться».

Заговор на материнскую защиту от бед

Каждый ребенок нуждается в защите, которую может поставить мать в любое время. Для этого нужно лишь желание и уверенность в своих словах. Ребенка гладят по голове, про себя или шепотом произнося:

«Ангел свои крылья раскрывает, мое чадо от бед охраняет. Куда бы мой ребенок ни направился, что бы ни делал, защита его с ним, мой сон спокоен, мой ребенок всем доволен. Любовью своей заклинаю, от любых проблем тебя ограждаю».

Материнская защита от недобрых людей


Дать защиту ребенку от всех, кто может причинить зло, сможет любая мама. В прежние времена для детей вышивали узоры, которые берегли и от сглаза, и от порчи. В современном мире можно также воспользоваться этим способом и дополнить его заговором:

«Мама дитя свое под сердцем носит, каждый день оберегает, в любви взращивает, ко встрече готовится. Как дитя на свет появится, так и хлопот прибавится. Дитя уберечь смогу, счастье ему подарю. Никому не дам зла моему чаду причинить, словом недобрым обидеть, порчу навести, сглаз наложить. Слово мое — стена. За ней ребенка прячу, без догляду не оставляю, защиту крепкую обещаю».

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По материалам: dailyhoro.ru

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