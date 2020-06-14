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Жителей Великобритании оставят без выпивки

Жителей Великобритании оставят без выпивкиФото: Simon Newman / Reuters

В Великобритании тысячи пабов могут закрыться, оставив жителей королевства без выпивки. Как сообщает The Independent, без прямой финансовой поддержки от государства бары, которые были закрыты с середины марта, рискуют больше никогда не открыться.

Торговая отраслевая организация UK Hospitality бьет тревогу и указывает на то, что у пабов за это время накопились непомерные долги по аренде. Письмо с призывом о помощи направлено в правительство. Кроме аренды, названа еще одна трудность: в заведениях необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в два метра между посетителями. При этом в каждом четвертом пабе оказалось недостаточно места, чтобы придерживаться этих требований.

В настоящее время Великобритания наряду с другими странами погрязла в кризисе из-за пандемии коронавируса. Спасти экономику страны может введение базового дохода, уверены эксперты аналитического центра RSA Future Work Center. Каждому жителю Соединенного Королевства предлагают выдавать до 2,5 тысячи фунтов стерлингов в год. Выдача денег, уверены аналитики, поможет поддержать экономику в целом и работников проблемных секторов в частности.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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