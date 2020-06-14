Звездный Instagram: здравствуй, лето

Вадим Карасев

Лето везде — на улицах, в мыслях и в инстаграме: каждый спешит поделиться эмоциями от долгожданной встречи с любимым для многих временем года, опубликовав яркое фото. Мария Кожевникова плетет венки, Надежда Оболенцева осваивает водные виды спорта, Сергей Шнуров уплетает ягоды, а Изабель Гулар, Эльза Хоск и другие модели наконец-то выгуливают бикини "в сезон".

Знаменитости радуются постепенному снятию ограничений в городах, готовятся к параду в честь Дня Победы и голосованию по поправкам, а также вовсю планируют отпуск. У кого-то, как, например, у Светланы Бондарчук и Дарьи Коноваловой, отдых у моря уже начался, другие пока только в сладком предвкушении путешествий.

Листаем ленту и смотрим в будущее с оптимизмом!





Наталья Ионова





Надежда Оболенцева





Полина Гагарина





Юлианна Караулова





Дарья Коновалова





Юлия Снигирь





Анастасия Решетова





Клава Кока





Виктория Лопырева





Светлана Лобода





Алена Шишкова





Екатерина Варнава





Эмили Ратажковски с мужем





Эльза Хоск





Изабель Гулар





Винни Харлоу





Лана Дель Рей





Даутцен Крез





Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста





Анна Седокова





Эрика Куталия





Дарья Клюкина





Леся Кафельникова





Нюша





Мария Шарапова





Мария Кожевникова





Рита Дакота с бойфрендом





Юрий Анашенков и Елена Летучая





Светлана Бондарчук





Рената Литвинова





Сергей Полунин с сыном





Настя Ивлеева





Кристина Асмус





Настасья Самбурская





Мария Миногарова





Равшана Куркова





Элджей





Регина Тодоренко





Влад Соколовский





Сергей Шнуров

Видео из инстаграма Яны Рудковской