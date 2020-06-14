Звездный Instagram: здравствуй, лето
Лето везде — на улицах, в мыслях и в инстаграме: каждый спешит поделиться эмоциями от долгожданной встречи с любимым для многих временем года, опубликовав яркое фото. Мария Кожевникова плетет венки, Надежда Оболенцева осваивает водные виды спорта, Сергей Шнуров уплетает ягоды, а Изабель Гулар, Эльза Хоск и другие модели наконец-то выгуливают бикини "в сезон".
Знаменитости радуются постепенному снятию ограничений в городах, готовятся к параду в честь Дня Победы и голосованию по поправкам, а также вовсю планируют отпуск. У кого-то, как, например, у Светланы Бондарчук и Дарьи Коноваловой, отдых у моря уже начался, другие пока только в сладком предвкушении путешествий.
Листаем ленту и смотрим в будущее с оптимизмом!
Видео из инстаграма Яны Рудковской