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Звездный Instagram: здравствуй, лето

Звездный Instagram: здравствуй, лето

Лето везде — на улицах, в мыслях и в инстаграме: каждый спешит поделиться эмоциями от долгожданной встречи с любимым для многих временем года, опубликовав яркое фото. Мария Кожевникова плетет венки, Надежда Оболенцева осваивает водные виды спорта, Сергей Шнуров уплетает ягоды, а Изабель Гулар, Эльза Хоск и другие модели наконец-то выгуливают бикини "в сезон".

Знаменитости радуются постепенному снятию ограничений в городах, готовятся к параду в честь Дня Победы и голосованию по поправкам, а также вовсю планируют отпуск. У кого-то, как, например, у Светланы Бондарчук и Дарьи Коноваловой, отдых у моря уже начался, другие пока только в сладком предвкушении путешествий.

Листаем ленту и смотрим в будущее с оптимизмом!


Наталья Ионова


Надежда Оболенцева


Полина Гагарина


Юлианна Караулова


Дарья Коновалова


Юлия Снигирь


Анастасия Решетова


Клава Кока


Виктория Лопырева


Светлана Лобода


Алена Шишкова


Екатерина Варнава


Эмили Ратажковски с мужем


Эльза Хоск


Изабель Гулар


Винни Харлоу


Лана Дель Рей


Даутцен Крез


Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста


Анна Седокова


Эрика Куталия


Дарья Клюкина


Леся Кафельникова


Нюша


Мария Шарапова


Мария Кожевникова


Рита Дакота с бойфрендом


Юрий Анашенков и Елена Летучая


Светлана Бондарчук


Рената Литвинова


Сергей Полунин с сыном


Настя Ивлеева


Кристина Асмус


Настасья Самбурская


Мария Миногарова


Равшана Куркова


Элджей


Регина Тодоренко


Влад Соколовский


Сергей Шнуров

 


Видео из инстаграма Яны Рудковской


 


 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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