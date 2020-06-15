111 смешных вопросов парню по переписке и не только

Анастасия Иванова

Сколько у тебя было этих скучных, бессмысленных переписок с парнями? Вот вроде бы и парень симпатичный, хороший. Он начинает тебе нравиться. Но тут ты понимаешь, что с чувством юмора у него туго.

Все. Прошла любовь. Адьос.

Парням тоже нравятся девушки с хорошим чувством юмора. Которые могут пошутить над собой, разрядить обстановку и поднять настроение после тяжелого дня одним лишь сообщением.

Итак. Вы общаетесь уже какое-то время. Но он так и не успел узнать, какая ты интересная и веселая девушка. А все почему? Стеснение и страх сказать что-то не то буквально сковывают тебя.

Спокойно!

У тебя еще есть шанс реабилитироваться.

Тыкай наугад в любой из вопросов в нашем списке и действуй!

111 смешных вопросов

Ты сможешь прямо сейчас придумать супер смешную шутку?Если бы у твоей жизни был саундтрек, то какой?Я бы ни за что не поверила тебе, если бы ты рассказал об одном своем качестве. И это …Самое смешное воспоминание из твоего детства?Чем бы ты занимался, если бы тебе не нужно было работать?Если бы ты выжил в Апокалипсисе, кем бы ты работал в постапокалиптическом мире?Куда бы ты хотел телепортироваться прямо сейчас?Какого цвета твое нижнее белье?Какой песне ты готов подпевать в любое время и в любом месте?В чем ты абсолютно бездарен?Самая отвратительная реклама, которую ты видел?О чем я сейчас думаю?Самый глупый способ умереть?На какие три вещи ты бы никогда не потратил деньги?Если бы животные умели говорить, то самыми грубыми были бы …Что тебя очень волнует, но ты стесняешься об этом говорить?Люди, которые любят пиццу с ананасами и томатный сок – гурманы или психи?Самое абсурдное событие в твоей жизни?Блюдо, которое ты готовишь настолько отвратительно, что это даже восхищает?Самый долгий период без сна в твоей жизни?Самая глупая из знаменитых цитат?Твой любимый запах?Какую суперспособность ты бы ни за что не хотел иметь?Делая это, все люди выглядят глупо. Что это?Если бы ты был пиццей, то какой?Назови очень глупый и ужасный фильм, который тебе в тайне нравится?Если бы ты был рэппером, какой никнэйм бы у тебя был?Ты сохраняешь спокойствие, когда засовываешь одеяло в пододеяльник?Ты бы предпочел иметь бионические руки или ноги?Блюдо, настолько ужасное на вкус, что его нужно запретить?Самый скучный факт о тебе?Если бы тебе пришлось бежать из страны, какое имя ты бы себе взял?Если бы я попросила тебя рассказать о себе в трех словах, о чем бы ты соврал?Самая странная вещь, которую можно сказать незнакомцу?Самая стыдная вещь в твоем гардеробе?Если бы тебя попросили пропиарить нашу планету инопланетянам, что бы ты сказал?Сейчас это очень популярно. Но лет через десять нам всем за это будет стыдно. Что это?Чем ты очень гордишься, но не можешь рассказать, потому что нет повода?Самый глупый рискованный поступок в твоей жизни?На что ты бездарно тратишь больше всего времени?Если бы ты узнал, что завтра умрешь, ты бы очистил историю своего браузера?Самая странная вещь в твоем доме?Ты слишком стар для того, чтобы радоваться этому, но ничего не можешь с собой поделать. Что это?Странное вкусовое сочетание, которое тебе нравится?Какого вымышленного персонажа ты бы позвал на вечеринку?Какой фильм стал бы гораздо смешнее, если бы его превратили в мюзикл?Название какого фильма описывает твою жизнь?Первое, что ты делаешь, приходя домой?Если бы ты попал в фильм «День сурка», как быстро ты бы заметил разницу?Если бы ты мог стать неодушевленным предметом, то каким?Если бы какую-то болезнь назвали в честь тебя, какие у нее были бы симптомы?Если бы ты точно знал, что завтра умрешь, что бы ты мне сказал?Лучше иметь шумных или любопытных соседей?Какого цвета твоя зубная щетка?Твой любимый суперзлодей?Самое странное правило, которому ты следуешь?Какие правила ты придумал сам себе?Если бы ты был арестован, то из-за чего?Собираясь ограбить банк, кого позовешь с собой?Кого из своих друзей ты бы взял к себе в команду, если бы начался зомби Апокалипсис?Если бы ты мог убить любого персонажа любого фильма или сериала, кто бы это был?Представь, что ты был Супергероем, но внезапно ты допустил оплошность и всем стала известна твоя личность. В чем бы ты облажался?Ты совершал кражу когда-либо в своей жизни?Кого из своих знакомых ты бы ни за какие деньги не взял с собой на необитаемый остров?Провести двое суток без сна или двое суток не вылезать из кровати?Самое странное прозвище в твоей жизни?Ты бы предпочел вступить в драку с одной уткой, размером с лошадь или с сотней лошадей, размером с утку?Если бы тебе пришлось неделю говорить только шепотом или только кричать, что бы ты выбрал?Какой песней можно пытать людей?Если бы ты не мог уволиться самостоятельно, что бы ты сделал, чтобы тебя уволили?Вся твоя жизнь в одном предложении?Самая стремная пикап-фраза, которую ты когда-либо использовал?Если бы ты был девушкой, какая пикап-фраза сработала бы на тебе?Какими были бы твои последние слова?Если бы ты был призраком, как бы ты прикалывался над людьми?Последний фильм, который заставил тебя пустить слезу?Какую песню ты бы заказал на свои похороны?Самый бесполезный школьный предмет?Какая профессия не существует, хотя должна бы?Самое глупое занятие на свете?Самая большая ложь, которую ты когда-либо говорил?Что было забавно сделать однажды, но больше ты на такое не пойдешь?На какой вопрос о себе ты никогда не ответишь правду?Самая странная из твоих влюбленностей?Самая ужасная твоя покупка?Самая скучная работа на свете?Самый странный комплимент в твоей жизни?У тебя есть на телефоне фото, которые никто не должен видеть?Твоя самая странная привычка?Что каждый человек должен попробовать хотя бы раз в жизни?Что дается большинству людей легко, а тебе с трудом?Если бы ты смог прокачать свои навыки как в игре, на что бы ты потратил очки?Если бы ты был вампиром, каким был бы твой обычный день?Лучший розыгрыш в твоей жизни?Проблема, знакомая всем людям на планете?Самая неуместная вещь, которую можно сделать на чужой свадьбе?Ты готов заплатить, лишь бы тебя не заставили пересматривать этот фильм. Назови его.За что ты осуждаешь других, но позволяешь делать себе?Какую часть своего тела ты бы заменил на более усовершенствованную?Если бы твоя жизнь была книгой, как называлась бы глава, в которой ты живешь сейчас?Если бы в твоем распоряжении оказались несколько твоих клонов, что бы ты им поручил?Что на вид выглядит вкуснее, чем на самом деле?Ты когда-нибудь шутил настолько тонко, что тебя принимали за идиота?Если бы тебе платили каждый раз, когда ты делаешь что-то глупое, сколько денег у тебя бы было?Самое странное воспоминание из детства, которое тебе хотелось бы забыть?Какое постыдное воспоминание не дает тебе уснуть?Если бы ты забыл о дне рождения друга, как бы ты выкрутился?Если бы ты оказался в комнате, в которой были все девушки, которые тебе нравились, что бы ты им сказал?Какой саундтрек подошел бы под сцену твоего первого поцелуя?Если бы ты оказался в теле девушки, как быстро ты бы разделся и посмотрел на себя в зеркало?Быть съеденным каким животным было бы очень стыдно?