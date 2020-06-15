200 интересных вопросов парню по переписке и не только

Анастасия Иванова

Неловкие паузы. Пустые разговоры, которые ни к чему не ведут. Флирт без продолжения. Страх, что еще чуть-чуть и ваше общение сойдет на нет. Знакомо?

Если ты сможешь правильно выстроить диалог и направить его в нужное тебе русло, выиграют оба. Вы сможете наконец узнать друг друга получше, найти точки соприкосновения и развить свои отношения.

Для того чтобы запомниться ему и произвести яркое впечатление, следует забыть о скучных вопросах, которые ему задавали тысячу раз. Заставь его смеяться, удивляться и раскрываться. Стоит сделать лишь пару смелых шагов и все будет в твоих руках. Ты не пожалеешь.

Считай, что эта статья попалась тебе на глаза не случайно – это знак.

Кстати!

Ты веришь в судьбу?

200 вопросов, которые заставят его мозг включиться

Какое занятие ты всегда откладываешь на потом?Лучший способ закончить долгий и трудный день?Если бы ты получил в наследство миллиард долларов, что бы ты сделал со своей жизнью?Если бы ты мог жениться на героине любого фильма, кого бы ты выбрал?Твоя любимая цитата?Что стоит самых длительных ожиданий?Ты веришь, что случайностей не бывает?Опиши себя в трех словах.Если бы ты знал, что тебя никто и ни за что не осудит, что бы ты сделал первым делом?В чем тебе никогда не удается добиться успеха?Занимаясь какими вещами, ты чувствуешь себя в своей тарелке?Любимое воспоминание из детства?Какого актера ты бы утвердил на роль себя в фильме?Если бы завтра утром ты проснулся абсолютно бесстрашным человеком, что бы ты сделал?Безобидная вещь, которая тебя выводит из себя?Если бы тебе пришлось отказаться от одного из своих пяти чувств, что бы это было?Твое самое заветное желание?Самый тяжелый период в твоей жизни?Чем ты больше всего гордишься?Какое поведение на твой взгляд делает даже самую горячую девушку непривлекательной?Самое стыдное воспоминание в твоей жизни?Мир стал бы гораздо лучше если бы люди … ?Ты веришь в то, что у каждого на этой планете есть идеальная вторая половина?С кем бы ты поменялся жизнями на день и почему?Самый запоминающийся комплимент в твоей жизни?Счастье или успех?Что всегда способно тебя рассмешить?Что тебя злит?Жалеешь ли ты о каких-то своих ошибках?Худший момент из детства?Принимая важные решения, ты опираешься на сердце или разум?Общение с другими людьми заряжает тебя или лишает сил?Что заставляет тебя почувствовать себя живым?Событие в твоей жизни, за которое ты благодарен больше всего?Хотел бы ты заново пережить какой-либо из дней своей жизни?Что ты никогда не потерпишь даже со стороны близкого человека?Как ты понимаешь, что хорошо, а что плохо?Что для тебя идеальный день?Было ли в твоей жизни событие, которое ты сначала расценил как неудачу, а потом понял, как крупно тебе повезло?Когда ты в последний раз плакал?Ты веришь в то, что настоящая любовь способна на все?Все ли можно простить?Есть ли что-то такое, чем тебе больше никогда не придется заниматься и ты очень этому рад?Хотел бы ты восстановить какие-либо из своих воспоминаний?Самая большая ложь в твоей жизни?Что ты любишь в себе больше всего?Чем ты готов заняться в любое время?Что помогает тебе выстоять в тяжелые времена?Где бы ты хотел себя увидеть в этот же день в следующем году?Кем ты мечтал стать в детстве?Если бы маленький ты увидел тебя нынешнего, что бы он почувствовал?С какой бы известной исторической личностью ты бы сходил на ужин?Когда ты в последний раз ужасно нервничал и переживал, хотя это того не стоило?Ты бы хотел, чтобы люди наконец перестали говорить о … ?В какие моменты ты сомневаешься в себе?Хорошая книга или хороший фильм?Какая наука тебе интересна?Каким языком ты бы хотел владеть свободно и почему?Твоя любимая игрушка в детстве?Твои самые странные детские страхи и убеждения?О том, каков человек на самом деле, говорит его… ?Книга, которую ты готов перечитывать постоянно?Каким навыками ты бы хотел овладеть?Три ужасных года и один счастливый или четыре посредственных и скучных?Твой самый иррациональный страх?В чем ты настолько плох, что тебе стыдно в этом признаться?Что тебя вдохновляет?У тебя есть какие-либо женские качества?Блюда какой кухни ты мог бы есть до конца своих дней?Что никогда тебе не надоест?Твое самое первое воспоминание из детства?Бесполезные факты, которые ты знаешь?Социальные сети сближают или отдаляют людей?Что никогда не кончается ничем хорошим?К чему ты не можешь относиться без осуждения?Если бы ты занимался благотворительностью, на что бы ты сделал упор?Что по твоему давно должно стать нелегальным?Если бы тебе осталось жить всего месяц, что бы ты сделал из запланированного на жизнь?Когда люди впервые тебя видят, они ошибочно полагают, что ты …Люди всегда пребывают в шоке, когда узнают, что ты …Твоя любимая часть суток?В каком возрасте заканчивается детство?Ты до сих пор не можешь поверить, что с тобой правда случилось это …Твое тотемное животное?Как ты относишься к астрологии?Ты никогда не устоишь перед …Самое ужасное качество, которое только может быть в человеке?Веришь в приметы?Стоит ли следить за мировыми новостями?Для того чтобы разрядить обстановку, ты всегда рассказываешь одну историю из своей жизни. Какую?Ты веришь в перерождение душ?Что человечество никогда не узнает точно?Песня, которая вызывает у тебя приятную ностальгию?Что может рассмешить тебя до слез?Ты интроверт или экстраверт?Кто ты – холерик, сангвиник, меланхолик или флегматик?Из чего состоят здоровые отношения?Если бы тебе пришлось слушать одну песню до конца своих дней, это была бы …В какой год ты бы хотел вернуться и прожить его заново?Если бы ты мог отправить письмо себе из прошлого, что бы ты написал?Самое большое разочарование во взрослой жизни?Ты бы хотел узнать свое будущее?Жалеешь ли ты о какой-либо упущенной возможности?Что заставляет тебя чувствовать себя ребенком?Если случится пожар, какие три вещи ты спасешь?Ты бы хотел стать знаменитым?Что мешает тебе достичь своих целей?Твое любимое воспоминание?Кем ты восхищаешься?У тебя было счастливое детство?Опиши себя в пяти словах.Что помогает тебе держаться на позитиве, даже когда все идет прахом?Самое лучшее и худшее в том, чтобы быть парнем?Тебе стыдно, что ты это делаешь, но это приносит тебе удовольствие. Что это?Тебе когда-нибудь разбивали сердце?Ты когда-нибудь разбивал чье-то сердце?Работа твоей мечты?У тебя есть комплексы?Как ты относишься к детям?Твое отношение к чайлдфри?Веришь в теорию заговора?Ты предпочитаешь вежливость или открыто показываешь неприятным знакомым, что они тебе не нравятся?Самый страшный фильм всех времен?Самый ужасный фильм всех времен?Как ты относишься к черному юмору?Есть ли вещи, над которыми шутить нельзя?Что бы ты изменил в себе при первой же возможности?Ты делал что-нибудь противозаконное?Без чего ты не можешь жить?Тебе нравится общаться с незнакомцами?Почему люди стали чаще разводиться?У тебя есть зависимости?Ты скорее опоздаешь или придешь рано?Придерживаться расписания или адаптироваться под обстоятельства?Лучше быть добрым или честным?У тебя были сны, которые повторялись несколько раз?Есть ли у тебя воспоминания, которые тебе бы хотелось стереть из памяти навсегда?Какой сериал заставил тебя забыть обо всем на свете?Твой любимый праздник?Насчет чего ты врал своим родителям?Ты любишь эмоджи?Ты считаешь себя религиозным человеком?Провинция или мегаполис?Тебя когда-нибудь арестовывали?Лучше быть умным или счастливым?Во сколько лет ты впервые поцеловался?С какой знаменитостью ты бы сходил на свидание?Ты можешь прочитать мысли любого человека, но только одного. Кого ты выберешь?Ты когда-нибудь проносил шпаргалки на экзамен?Ты когда-нибудь изменял?Приходилось ли тебе делать вид, что ты не знаешь правды, когда близкий человек врал тебе в глаза?Ты первым идешь на примирение?Какой совет ты бы дал своим детям?Что ты любишь в своей внешности больше всего?К кому ты обращаешься за советом в трудной ситуации?Ты бы хотел пробежать марафон?Ты сможешь описать меня в трех словах?В какой стране ты бы хотел побывать в первую очередь?Твое любимое воспоминание из школы/университета?Давал ли ты кому-нибудь совет, о котором потом жалел?Ты предпочитаешь проводить вечер пятницы дома или на вечеринке?Ты помнишь свою первую любовь?Какие мысли не дают тебе уснуть по ночам?Ты когда-нибудь оказывался на грани смерти?У тебя есть какие-нибудь бесполезные, но забавные умения?Самая недооцененная известная личность?Самая переоцененная знаменитость?Ты легко справляешься со стрессом?Какие три события в прошлом сделали тебя тем, кто ты есть сейчас?Покупка, о которой ты сожалеешь?О чем ты чаще всего мечтаешь?У тебя есть фобии?На что, по твоему мнению, бессмысленно тратить большие деньги?Какой фильм способен довести тебя до слез?Какой человек повлиял на тебя сильнее всего?Что люди никогда не ценят, хотя должны?Если бы ты мог стать лучшим в чем угодно, что бы ты выбрал?Что ты мечтаешь сделать, но так и не решаешься?Какая тема всегда вызывает жаркие споры в твоей семье?Худшее, что с тобой случалось в старшей школе?Ты веришь в карму?Самое ужасное в свиданиях?Что ты замечаешь в женщине в первую очередь?Если бы тебе не пришлось переживать ни о деньгах, ни о работе, где бы ты хотел жить?В чем твоя слабость?Ты любишь слушать или говорить?У тебя есть предрассудки?Как ты относишься к ЛГБТ-сообществу?Что ты никогда не потерпишь в отношениях?Пять качеств, которые ты терпеть не можешь в девушках?За что ты уважаешь своих друзей?Если бы твои друзья были против твоей девушки, как бы ты поступил?Есть ли у тебя друзья, с которыми ты общаешься с детства?Самый безумный поступок в твоей жизни?Если бы ты был официантом и клиент тебе нагрубил, ты бы плюнул ему в еду?Что тебе больше всего нравится в людях нашего поколения?Каким ты представляешь мир через сто лет?Ты веришь в любовь на всю жизнь?Если бы ты мог изменить финал любого фильма или сериала, это был бы …Ты сможешь прочесть мои мысли прямо сейчас?