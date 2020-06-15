5 признаков того, что вы переживаете трансформацию души прямо сейчас

Вадим Карасев

Эксперты в области биоэнергетики считают, что душа человека непостоянна. Она время от времени преображается. Вполне возможно, что в данный момент и ваша душа проходит очередную трансформацию.

Душа, ум и тело связаны энергетикой, поэтому ее нужно держать на высоком уровне, чтобы преуспевать во всех сферах жизни. Когда душа трансформируется, мы нередко испытываем спад энергии, который чреват последствиями. Например, это чревато физической усталостью, негативными мыслями, внутренними противоречиями. Чтобы держать свою энергетику на высоком уровне или быстрее восстановить ее, можно воспользоваться тремя шагами восстановления жизненных сил.

Вы часто болеете

Когда нет никаких причин тому, что человек постоянно простужен, чувствует недомогание и испытывает головные боли, шум в ушах, это может говорить о трансформации души и биополя. При этом причины совершенно не ясны. В таком случае нужно просто переждать «бурю» и заниматься своим здоровьем, зная, что причины не только физические.

Обычно это длится не очень много времени, хотя кто-то может болеть по нескольку месяцев, а кому-то достаточно лишь недели. Не стоит пускать свое здоровье на самотек, но важно уделять время и духовным вопросам.

Изменение приоритетов

Сюда можно добавить изменение в пищевых пристрастиях. Если человек каким-то образом уходит от вредной пищи и начинает питаться правильно, то это может также указывать на внутреннее преображение, вызванное Вселенной.

Обычно это происходит после первого шага, описанного выше, или параллельно с ним. Человек испытывает какие-то мелкие проблемы, задумывается о том, почему это происходит, внимательнее начинает относиться к здоровью.

Избавление от вредных привычек

Если человек мгновенно бросает пить, курить или другую вредную привычку, то это хороший знак. О трансформации души говорит только тот случай, когда человек действительно бросает вредную привычку. Кто-то начинает заниматься спортом, кто-то медитирует, третьи решают чаще выбираться на природу. Стремление ко всему этому указывает на то, что душа проходит трансформацию.

Правда, одного желания недостаточно. Вселенная помогает действовать, поэтому если кто-то много говорит, что «хочет выйти на работу», «прекратить бездельничать», «изменить жизнь», но ничего не делает, это не трансформация души.

Усердная работа и доброта

Человек начинает работать больше, ответственнее. Он помогает окружающим, старается заниматься благотворительностью, быть добрее и лучше. Это внезапное стремление к созиданию указывает на то, что энергетические потоки Вселенной преображают биополе человека.

Когда человек переживает внутреннюю перестройку, он становится более открытым и миролюбивым, перестает поступать плохо по отношению к родственникам и окружающим.

Усиление интуиции

В моменты преобразования души у человека обычно повышается интуиция. Шестое чувство помогает предсказывать будущее и предугадывать поведение людей. Этот признак тоже может говорить о том, что биополе человека меняется, производит самоочистку.

У человека появляются мыслей о всём сущем, о будущем и глубоком прошлом, о Боге и реинкарнации, о просветлении. У него появляется желание искать смысл жизни и постигать новые знания.

Что делать, если вы переживаете трансформацию

Большинство признаков трансформации души говорят о том, что человеку предстоит больше медитировать, заниматься духовными практиками. В таком случае возрастут шансы найти идеальный путь в жизни и направить позитивную энергию в нужное русло.

Не нужно паниковать. Нужно помнить, что энергетические изменения — это очень хорошо, ведь всё течёт, всё меняется. Наша жизнь неоднородна и не может быть одинаковой на протяжении долгих лет. Подобные изменения всегда на руку. Человек должен жить в динамике и быть готовым ко всему.