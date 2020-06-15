6 упражнений, которые помогут найти свое предназначение

Вадим Карасев

Если вы задались поиском своего предназначения, вы уже на полпути к духовному самопознанию. 6 упражнений помогут вам самоутвердиться и найти цель своей жизни.

Вопрос поиска своего предназначения актуален для всех людей. Почти каждый хоть раз, но задумывался о том, как найти свое место, раскрыть скрытые способности и самоутвердиться в жизни. Но это не самая простая задача. Многие предпочитают избегать ее, игнорируя неудовлетворенность и опустошение внутреннего мира. Раскрыть тайны своего предназначения можно при помощи 6 упражнений.

1. «Возвращение в детство». Знаете, что отличает человека, идущего путем своего предназначения? Он отстаивает свое право заниматься любимым делом с самого детства. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вспомнить, чем вы любили заниматься в детстве, еще до того как столкнулись с негативными установками и реалиями жизни. Достаточно вспомнить всего 3 увлечения, которые вдохновляли вас — это небольшой ориентир, в какую сторону нужно идти.

2. «Поиск закономерностей». На этом этапе нужно создать небольшой список увлечений, состоящий из 10-20 пунктов, если есть больше — пишите больше. Пусть они будут банальными (к примеру, слушать приятную музыку) — пишите все, что есть. Как закончите список, внимательно изучите его. Проскальзывают закономерности? Может быть, в вашем списке превалируют занятия, связанные с творчеством или помощью людям? Разделите увлечения по группам — это поможет понять, чем заниматься в жизни.

3. «Минута уединения». Каждый день находите время для себя и размышлений. Ограждайте себя от пустых разговоров, информационного шума, проблем, давления и даже желаний. Тот, кто ищет свой путь, должен уметь слышать себя.





4. «Проверка окружения на токсичность». Если близкие не верят в ваш успех, то поверить в собственные силы становится еще сложнее. Наше окружение формирует нас, поэтому люди, окруженные успешными личностями, в конечном счете чаще достигают вершин. И наоборот. Никто не советует вам разрывать связи, сжигать мосты и громко хлопать дверью, просто проверьте окружение на негативных персон и старайтесь с ними иметь как можно меньше общего.

5. «5 разных жизней». Представьте, что у вас в запасе есть 5 разных жизней. Вы можете стать кем угодно. Подумайте, как бы вы хотели прожить эти жизни? Это упражнение, как и все предыдущие, вы можете упростить. Если вам хватит три жизни — опишите три. Самое главное, по окончанию провести анализ и выбрать одну жизнь, которая вам нравится больше всего, дополнив ее тем, в чем вы нуждаетесь.

6. «Счастливый день». Последний этап — самый сложный: вам придется задействовать все свое воображение и описать свой счастливый день до мельчайших подробностей. Представьте где вы бы хотели проснуться, в каком месте, что бы съели на завтрак, чем бы занялись в течение дня, с кем бы разделили вечер. Не ограничивайте себя. Описывайте все, что приходит в голову. После этого разделите свои мечты на три группы:

что из этого вам необходимо;что не приоритетно, но желаемо;без чего можно обойтись.

Цель упражнения — показать вам, что в вашей жизни вы выбираете сами, что является компромиссом, а что навязано вам извне. Не все ваши желания — ваши, помните об этом и стройте свою жизнь без оглядки на окружающих.